Après un lundi bien chargé en matchs et en émotions pour bien attaquer la semaine, cinq matchs au programme NBA de ce mardi soir. Un menu un peu plus léger mais des affiches à ne pas louper, dont un choc entre Nuggets et Grizzlies pour la première place de l’Ouest.

# LE PROGRAMME

1h : Pistons – Jazz

Pistons – Jazz 1h30 : Heat – Bulls

Heat – Bulls 1h30 : Knicks – Warriors

Knicks – Warriors 3h : Suns – Wizards

Suns – Wizards 4h : Nuggets – Grizzlies

# À NE PAS MANQUER

Duel de mastodontes en altitude ! Au sens littéral premièrement, puisque le match se déroulera dans la Mile High City, sous la neige de Denver. Mais d’un point de vue basketballistique également, étant donné que le vainqueur du soir prendra les commandes du classement au sein de la Conférence Ouest. Pour le groupe des Ours du Tennessee, le run est particulièrement fluide ces derniers temps, malgré un faux pas à Oklahoma City samedi dernier qui est venu mettre un terme à une série de sept victoires consécutives. Jaren Jackson Jr. ne laisse strictement rien passer dans la peinture des Grizzlies tandis que Ja Morant assure le show en attaque, et Memphis s’est tranquillement imposé comme leader de l’Ouest alors même que le retour de Desmond Bane – énorme en début de saison – n’est pas encore planifié. On espère juste que le meneur ne va pas se faire expulser ce soir, bien que sa sortie au dernier match ait donné lieu à une séquence insolite.

Ja Morant was ejected for talking to a fan & then FaceTimed his dad during the game to tell the fan it’s not her fault 😂 pic.twitter.com/ksmCOmWuFS — Complex Sports (@ComplexSports) December 18, 2022

Pour les Nuggets, les affaires sont un peu plus délicates malgré de bons résultats ces derniers temps. Malgré ses quatre victoires sur les cinq derniers matchs, la bande de Denver pourrait bien aborder la rencontre de cette nuit avec moins de sérénité que ses visiteurs. En effet, l’ami Michael Porter Jr. est (encore) à l’infirmerie, et il pourrait bien y être rejoint par Jamal Murray, Jeff Green et Kentavious Caldwell-Pope, tous incertains. De plus, cette rencontre marque pour les Nuggets l’entame d’une grosse semaine qui se poursuivra avec la réception des Blazers puis des Suns.

