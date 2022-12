La nuit dernière face aux Rockets, le rookie des Spurs Jeremy Sochan a gratifié l’assistance d’une petite friandise, avec un lancer-franc tiré… à une main ! Déjà difficile à rater, le jeune homme a encore trouvé une belle occasion pour se faire remarquer.

Si certains esthètes capillaires ont pu regretter l’absence de Paul Pogba lors du dernier Mondial de football, on espère pour eux qu’ils ont pu suivre quelques rencontres des Spurs en NBA. Car chez les Spurs, il y a un jeunot arrivé dans la Ligue il y a seulement quelques mois qui ne laisse personne indifférent avec ses looks décalés : Jeremy Sochan.

Si Coach Gregg Popovich semble apprécier son poulain pour sa polyvalence défensive, ce sont davantage les colorations tout à fait improbables (blanc, vert, rose…) du pick #9 de la Draft 2022 qui contribuent à en faire un fan favorite à San Antonio. Un poste 4 des Spurs, maillot numéro 10, adepte des excentricités capillaires, tiens ça ne vous rappelle personne ? You got it, l’inclassable Dennis Rodman, passé deux ans dans le Texas (1993-95). Et la nuit dernière, Sochan n’a pas laissé passer l’occasion de rendre un nouvel hommage au Worm en tirant un lancer-franc à… une main.

Les lancers-francs, c’est justement un domaine dans lequel l’Américano-polonais suit l’ancien Bad Boy, et ça c’est pas vraiment une bonne nouvelle pour les Spurs. Le double Défenseur de l’Année au début des années 1990 tournait en effet à un peu rassurant 58% sur la ligne en carrière, alors que Jeremy Sochan fait encore pire puisqu’il ne dépasse pour l’instant pas les 43%.

On ignore ce qui a traversé la tête de l’ancien de Baylor pour tenter de corriger le problème, une inspiration de génie ou un éclair de désespoir ? Toujours est-il qu’hier soir sur le parquet du Toyota Center, le numéro 10 s’est donc fendu de deux lancers tirés à une main (pour un rentré tout de même) comme le fit jadis Rodman. Jusqu’à quand Sochan poursuivra-t-il l’expérience ? À voir. Est-ce que ça permettra à Jeremy de s’améliorer sur cet exercice, ou reviendra-t-il la semaine prochaine avec une nouvelle “technique” ? À voir aussi.

Le public de Houston a en tout cas pu y voir un clin d’œil à deux anciens de la maison, Chinanu Onuaku et Chuck Hayes. Le premier tirait ses lancers-francs à la cuillère comme la légende Rick Barry, tandis que le second possédait une mécanique très très chelou.

Un jeune rookie plein d’insouciance ressuscite des souvenirs des années 90 dans le Texas avec ses mimiques et ses looks à la Rodman. Bon, avec Jakob Poeltl à la place de l’Amiral David Robinson c’est moins excitant, mais c’est toujours ça de pris pour les fans des Spurs en attendant des jours meilleurs.