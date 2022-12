Auteur d’un superbe début de saison sous sa nouvelle équipe des Cavaliers, Donovan Mitchell a “retrouvé le plaisir de jouer” du côté de Cleveland. Mais ce plaisir, il n’est pas lié uniquement à sa nouvelle équipe si l’on en croit l’ancien joueur d’Utah, mais aussi à l’environnement global dans lequel il évolue.

Originaire du Grand New York, l’aire urbaine entourant la Grosse Pomme, Donovan Mitchell a forcément été un peu dépaysé au moment de poser ses valises à Salt Lake City (Utah) pour la première fois en 2017.

Au pays des Mormons et aux pieds des montagnes Wasatch, Spida est arrivé dans une ville possédant une population à 65% blanche, tout le contraire de Cleveland où la communauté afro-américaine est majoritaire (47% de la population). Désormais dans l’Ohio, Spida avoue qu’il se sent un peu plus chez lui qu’à Utah, où il n’a pas vécu que des bons moments durant ses cinq années au Jazz.

“C’est un peu réconfortant pour moi, à coup sûr. Je ne vais pas vous mentir. Ce n’est un secret pour personne, j’ai dû faire face à beaucoup de choses en dehors des terrains à Utah. Je ne l’ai jamais dit, mais c’était épuisant. […] Et le fait de ne pas voir beaucoup de gens comme moi en tribunes [des Afro-américains, ndlr.], c’était dur. Désormais, à Cleveland, je peux les voir au bord du terrain. Cela fait du bien. C’est une bénédiction d’être à nouveau entouré de gens qui me ressemblent.” – Donovan Mitchell, via Andscape

Mais à quoi fait référence Spida quand il dit qu’il a dû “faire face à beaucoup de choses” dans l’Utah ?

Il fait référence notamment aux actions de certains fans du Jazz à l’intérieur de la Vivint Arena, lui qui a vu des supporters d’Utah se faire expulser de la salle pour insultes racistes envers des adversaires de couleur. On pense à l’altercation verbale impliquant Russell Westbrook en mars 2019, ou les insultes balancées aux parents de Ja Morant lors de la série du premier tour des Playoffs 2021 entre le Jazz et Memphis.

Il fait référence aussi à certains épisodes très marquants de son passage dans l’Utah, et dépassant largement le cadre d’un match de basket.

“Il y avait beaucoup de choses. Un sénateur de l’État de l’Utah disant que je devais m’éduquer sur l’histoire des Noirs. Voir des jeunes Afro-américains être victimes d’intimidation à cause de leur couleur de peau. Voir une jeune fille se pendre parce qu’elle a été maltraitée. Ça faisait beaucoup. Une fois, un policier s’est montré agressif envers moi jusqu’à ce que je lui montre mon identité. Et depuis, je me demande ce qui peut bien arriver à un jeune Afro-américain de l’Utah qui ne possède pas le pouvoir de dire, ‘voilà qui je suis’.”

Des mots très forts qui résonneront sans doute jusqu’à Salt Lake City, où Donovan Mitchell reviendra avec le maillot de Cleveland le 10 janvier prochain lors du premier Jazz – Cavaliers de la saison régulière 2022-23.

En attendant, on peut compter sur Spida pour continuer à prendre son pied dans l’Ohio. Entouré “des siens” et évoluant au sein d’une équipe à la fois jeune, ambitieuse et compétitive, Mitchell est comme un poisson dans l’eau. À tel point qu’on retrouve son nom dans les différents Tops 10 MVP de la saison, à juste titre puisque l’ancien Jazzman tourne à 29 points, 4 rebonds, 4 passes de moyenne pour porter les Cavaliers (21 victoires – 11 défaites) vers le podium de la Conférence Est.

