Le Jazz joue une belle partition à Boston : la réaction attendue est là, désormais il faut enchaîner

Qu’il est bon de voir une équipe fermer des bouches. Alors que la méforme du Jazz tombe à pic avec le trou dans l’emploi du temps de ses haters, les mormons ont décroché un succès aussi important que jouissif. Au milieu de cette belle fête, Rudy Gobert s’est même permis une fantaisie sur Daniel Theis. Débrief.

La jolie boxscore maison, c’est par ici

Quoi de plus mélancolique qu’un lutin issu du folklore irlandais, privé de son enthousiasme habituel. Possiblement une séquence organisationnelle de Donovan Mitchell, on vous l’accorde. Ceci étant, les Celtics restent sur cinq victoires en six matchs et retrouvent de jolies couleurs. Ajoutez à cela une Conférence Est où les U15 de Chambly coachés par Jérémy Grignon peuvent accrocher les Playoffs, et vous obtenez une généreuse cinquième place après une première partie de saison foireuse. En face, le Jazz roule en sens inverse et doit rapidement prendre la sortie A12 réaction s’il ne veut pas perdre son permis de leader. La métaphore est beaucoup trop longue pour être saluée, mais l’idée est là : trois revers sur les cinq dernières rencontres, et un léger coup de frein après un début d’exercice exceptionnel. Allez, c’est l’heure de voir qui a du marbre dans le slibard. L’arbitre fouette le cuir et Daniel Theis s’empare instantanément du ballon : premier tir à mi-distance pour l’Allemand. D’entrée, Jaylen Brown les Celtics asphyxient Utah avec des attaques de cercle incisives. L’ailier All-Star teste une peinture adverse livide et en ressort constamment vainqueur. Oui – après son chantier de dimanche soir – Rudy Gobert n’est pas dans son assiette et se mange la seule mixtape annuelle de Daniel Theis : l’intérieur de Boston pose 11 points et 7 rebonds dans le premier acte. Puis, Utah va réussir à reprendre contact de par un adroit binôme Jordan Clarkson – Joe Ingles. Les compères cumulent sept tirs primés et adressent leurs remerciements en direction d’un Mike Conley, aussi altruiste que sérieux (Celtics 53 – 54 Jazz).

La sortie de vestiaires se fait dans la joie et la bonne humeur, et le réalisateur nous gratifie d’une statistique assez incroyable. Depuis le début de saison, le Jazz n’a modifié son cinq majeur qu’à trois reprises (contre dix-sept pour les Celtics), symbole d’une santé pleine dans l’Utah. Ceci étant, attention à ce que Donovan Mitchell ne se flingue pas la cheville sur ses habituelles successions d’appuis : beaucoup de forcing et peu de résultat pour le treizième choix de la Draft 2017. De son côté, Jayson Tatum envoie trois bombinettes depuis l’arc et réalise – mine de rien – un troisième quart-temps de filou. Mention spéciale au plaisir que nous avons de revoir la bouille de Marcus Smart. Le chien fou du Massachussetts revient après un gros mois d’absence et livre pour l’instant une prestation en demi-teinte : beaucoup d’énergie mais des pourcentages qui dédicacent les 90’s. Tiens, Rudy Gobert s’éveille dans les dernières douze minutes. Le maire de Saint-Quentin renvoie Jaylen Brown, termine un alley-oop, puis officialise la fin de carrière de Daniel Theis avec un poster de grosse brute. Pas loin de rouvrir Verdun, celui-là. Cette séquence permet au Jazz de s’offrir un break de dix unités, juste avant le réveil de Kemba Walker. Après trois quart-temps exclusivement défensifs, la petite grenouille se remet à scorer. S’ensuit indubitablement un mouvement collectif des verts : la paire Jayson Tatum – Jaylen Brown continue son chantier et alloue aux C’s une balle d’égalisation. C’est bien une balle d’égalisation, hormis lorsque Marcus Smart reçoit le ballon à 3-points. Résultat de la bille, le cuir glisse sur l’arceau et s’échappe en mains mormones. L’action qui suit, Donovan Mitchell se positionne dans l’axe et crucifie les Celtics depuis les sept mètres : Jazz win. Une mauvaise passe et puis s’en va, les leaders réagissent en conséquence sur le parquet du TD Garden. Auteur d’une belle seconde période, Rudy Gobert termine la partie avec 16 points, 12 rebonds et 4 contres. Malgré un cumul de 57 points, Jayson Tatum et Jaylen Brown n’ont rien pu faire pour éviter la défaite aux leurs.

Ce Jazz n’a certes plus la même figure qu’il y a quelques semaines, mais l’important est là. Oui, une bonne victoire pour se remettre sur le droit chemin et continuer de penser à la suite. Allez, on remercie Marcus Smart et… on to the next one.