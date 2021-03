Les Rockets s’enlisent dans un sale record : dix-septième défaite consécutive pour Houston, un peu plus bas y’a du pétrole

Vous souvenez-vous de cette belle époque ? Rien à voir avec Nicolas Bedos, il est fait référence à cette période où les Rockets espéraient accrocher les Playoffs au sein de la sulfureuse Conférence Ouest. Aujourd’hui, beaucoup d’eau – pour ne pas dire des torrents – a coulé sous les ponts, et Houston enchaîne un dix-septième revers consécutif. Débrief.

La jolie boxscore maison, c’est par ici

Comme dirait Juan Pedro Franco : « pour marquer l’histoire, il suffit de ne rien foutre ». Eh oui, au terme d’une rencontre à sens unique, les Rockets sont parvenus à décrocher une historique dix-septième défaite de rang. Cette série phénoménale vient égaler le record précédemment établi par les San Diego Rockets en 1968. Le pire dans tout ça, c’est que les fusées n’ont pas livré une si piètre prestation. Tout commence avec Danilo Gallinari, l’Italien porte un premier coup à Houston et pose 12 points dans le premier quart-temps. La vingt-huitième défense de NBA peine à arrêter la calzone et l’absence de Christian Wood ne va pas sans empirer les choses. Très en vue en ce début de semaine, Nathan Knight pénètre et inscrit deux de ses quinze points finaux. Le collectif d’Atlanta déroule et la désormais septième meilleure équipe de la Conférence Est, retrouve sa dynamique d’antan. À l’image de Kevin Huerter qui vole trois ballons et rentre des tirs de vieux brisquard, ou encore de Rajon Rondo qui profite de l’occasion pour passer la barre symbolique des 9000 points en carrière. Mais il faut se méfier de l’eau qui dort, même si elle pionce depuis un mois. Dans le second quart-temps, Victor Oladipo place un énorme coup d’accélérateur et – en bon souvenir de ses années Pacers – pose 23 points à la mi-temps avec un excellent 8/11 au tir, dont 3/3 de la zone à risque. Les Faucons sont prévenus et rentrent au vestiaire, la peur dans la bedaine (Rockets 58 – 73 Hawks).

With this bucket, Rondo now has over 9,000 career points. 👏 pic.twitter.com/wTVKat8chn — Atlanta Hawks (@ATLHawks) March 17, 2021

Certes, l’écart est large mais c’était anticiper que de parler d’une quelconque crainte côté Hawks. Oui, le troisième quart-temps tourne largement à l’avantage des fusées : Kevin Porter Jr. (22 points) et Jae’Sean Tate (25 points) sont monstrueux. Il en est de même pour Victor Oladipo qui va sortir un gros début de seconde période, juste avant de participer au naufrage collectif. Atlanta reprend le contrôle dans les dernières douze minutes : Trae Young distribue, Tony Snell bombarde, John Collins joue des coudes, Danilo Gallinari termine le chantier. C’est fait, Houston s’incline et décroche sa dix-septième défaite de rang. Nous aurons cependant eu le droit à un Victor Oladipo de gala : 34 points, 3 rebonds et 5 assists à 65% au tir dont 4/6 de la buvette. Mais en face, Danilo Gallinari lâche 29 pions à 5/8 du parking, John Collins termine en double-double, et Trae Young distille 14 caviars. Une mention spéciale pour Tony Snell qui tourne à 55% à 3-points cette saison, et ajoute un joli 5/7 à cette statistique. Inutile d’appuyer davantage sur l’hémorragie continue que vivent les Rockets, il est préférable de souligner la série de six succès consécutifs des Hawks. Les employés de Nate McMillan siègent à la septième place de la Conférence Est et ne jurent désormais que par un futur en Playoffs. Spread the word, cette escouade peut vite devenir l’un des poils à gratter de la NBA.

.@gallinari8888 went OFF in the first half. 🔴 20 PTS

🔴 3-4 3PT

🔴 7-8 FG 📹 Presented by @Verizon pic.twitter.com/3xkw5cfdzq — Atlanta Hawks (@ATLHawks) March 17, 2021

La fusée bat peut-être un record, mais le faucon reste plus fort. Est-ce une manière de dire que peu importe l’intensité du progrès, le capitalisme ambiant ne vaut pas la saveur de la vraie vie ? Libre à vous d’en décider.