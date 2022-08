Maintenant que la saison NBA est finie, place aux vacances ! Les joueurs de la Grande Ligue ont encore quelques semaines de free time devant eux pour se la couler douce au soleil, s’envoyer des cocktails à la pelle… ou pas. Tiens, c’est vrai que chacun a sa propre définition du mot « vacances », alors pour vous la rédaction de TrashTalk a cherché où est-ce que les membres des Spurs ont décidé de s’évader. Et on ne va pas se mentir, les vacances ne sont pas plus réjouissantes que la prochaine saison.



NB : ces destinations sont le plus souvent imaginaires et n’ont que pour unique but de vous faire sourire, même si elles sont parfois basées sur les réelles vacances des joueurs mentionnés.

Doug McDermott

Pour la première fois de sa carrière, Doug McDermott est le joueur le mieux payé d’une franchise. Un accomplissement plutôt cool, mais qui n’a pas grande valeur lorsque l’on regarde la tronche du prochain roster des Spurs. N’empêche que Dougie McBuckets a décidé de fêter ça comme il se doit. Gros yacht, grosses bouteilles et grosses soirées ? Ah ben non, le gaillard ne touchera « que » 13,5 millions de dollars cette saison, soit pas de quoi se permettre autant de folies. Ça sera donc camping et barbeuk avec les copains, il ne faut pas oublier que notre ami vient du Dakota du Nord.

Keldon Johnson

N’écoutez pas les fans des Spurs qui vous disent que Keldon Johnson est un super gars, très attaché à San Antonio et bosseur, car c’est tout l’inverse. Si le garçon tente de faire bonne figure sur les réseaux sociaux, c’est simplement pour éviter de subir le même sort que Mohamed Bayo, suspendu par le LOSC, et avec qui il était pourtant ivre mort en boîte l’autre soir. Et dire qu’il croyait pouvoir nous duper avec ses vidéos tout sourire sur Insta, et puis c’est quoi ce bruit de claquement répétitif en fond Keldon ? Rassure-nous, ce sont bien tes mains ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Spurs Sports Academy (@spurssportsacademy)

Jakob Poeltl

Été compliqué pour Jakob Poeltl qui est en quête du soleil depuis plusieurs mois maintenant. La raison ? Un météore nommé Ja Morant, dont l’ombre plane encore au-dessus de l’intérieur après l’énorme poster claqué sur sa tronche l’année dernière. C’est bien simple : où qu’il aille, Jabob ne parvient pas à se débarrasser de Ja, qui n’a quant à lui montré le moindre début d’envie d’atterrir. On est à la limite du harcèlement envers Poeltl, qui n’aurait pas dis non à un peu de bronzette cet été, lui dont la couleur de peau s’approche désormais de celle de Voldemort.

Zach Collins

Zach en a plein le cul de se péter le pied à chaque fois qu’il le pose par terre, alors il a décidé de se lancer un défi pour cet été : vivre sur les mains. Bémol, le garçon ne sait pas comment faire, et ce ne sont pas ses 2m11 pour 113 kg qui vont l’aider. Mais ne vous inquiétez-pas, Zach a trouvé LA solution : rester dans son lit à ne rien foutre de la journée en attendant House of the Dragon. Au moins, l’intérieur sait qu’il ne pourra rien lui arriver dans cette situation. On a juste hâte de voir comment il va faire au moment de la reprise après une aussi grosse période d’inactivité, lui qui sera physiquement passé de Van Damme à Depardieu, pour rester dans les métaphores télévisuelles.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Zach Collins (@zachcollins_33)

Romeo Langford

Dur été également pour Romeo Langford, qui galère encore avec Juliette Capulate, qu’il considère comme la femme de sa vie. Fou amoureux d’elle, le garçon doit faire face à un gros problème : sa famille et celle de sa dulcinée ne s’entendent pas très bien, pour ne pas dire se haïssent profondément. Pas simple pour le jeune couple, qui envisage du coup de se marier en cachette. En espérant qu’ils finissent par trouver une solution afin de vivre leur histoire d’amour en paix, mais quelque chose nous dit que cette histoire ne va pas bien se terminer.

Josh Richardson

Alors oui ce sont encore les vacances pour les joueurs NBA, mais certains sports ont déjà repris les festivités comme le foot, pour le plus grand plaisir de Josh Richardson. Fan absolu d’Arsenal, le garçon a beaucoup de mal à décrocher, même lorsqu’il n’y a pas match. Mais alors les « game day », on vous conseille de faire un tour sur le Twitter de Josuélito, qui live tweet les rencontres ou se livrent à des analyses ou bilans pointus de son club favori, de ses moves durant l’été ou tout simplement du football européen. Il aime aussi jouer de la musique classique au piano. On sait que vous vous en foutez mais on pouvait pas ne pas vous le dire. Flocage Ian Wright ? Homme de goût.

Jeremy Sochan

Après son petit dérapage sur Russell Westbrook il y a quelques semaines, Jeremy Sochan ne s’est pas calmé, loin de là. Depuis le début de l’été, le rookie enchaîne les boulettes plus débiles les unes que les autres. Confondre Adam Silver avec un croquemort ? Fait. Demander à une personne âgée si elle a besoin de son aide alors qu’il s’agissait de Gregg Popovich ? Fait. Les rumeurs disent même qu’il a seulement compris hier qu’il ne jouait pas à Brooklyn, n’étant pas au courant qu’il y avait deux franchises en noir et blanc en NBA. On se demande où le gamin va s’arrêter, et on espère pour lui que ça sera le plus tôt possible.

Devin Vassell

Pas de vacances pour Devin qui a très bien calibré sa comm’ sur les réseaux pour nous montrer tout son dévouement au basketball. S’il n’est pas en train de s’entraîner lui-même, le gaillard poste ses propres highlights, ceux de ses homies… ou entraîner lui-même des jeunes à son propre camp de basketball. On pourrait vous dire qu’il fait genre, mais pour le coup il semblerait vraiment que le mec soit accro à la balle orange, et on ne va quand même pas lui en vouloir pour ça.

Joshua Primo

C’est marrant de voir que dès le 23 avril, Joshua postait déjà des photos de lui au bord de la plage ou la piscine avec sa copine. Comme si le gars avait déjà prévu ses vacances avant même que la saison soit terminée. Bon, si ça se trouve ça n’est pas le cas hein, mais on se demande juste si Pop a remarqué cela. On espère que oui, pour voir s’il valide la mentalité. Spoiler : non.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Josh Primo (@josh.primoo)

Gregg Popovich

Tellement de no-names dans cette équipe des Spurs qu’on préfère carrément vous parler des vacances du GOAT Gregg Popovich. Pour Pop cette année, c’est vacances en famille avec TD, TP et Manu. Au programme ? Parties de cartes et apéros sur les Îles Vierges natales de Timmy. Ça parle basket, ça se vanne, ça se remémore de bons souvenirs… bref, ça nous fout le seum de pas pouvoir être présent autour de la table.

Alors, quel programme vous chauffe le plus ? Ici, on vous conseille quand même d’éviter tout ce qui vous foutrait le cafard comme les vacances à l’ombre de Jakob Poeltl ou allongées de Zach Collins. En vrai, y’a-t-il vraiment débat sur l’endroit où on aimerait être ? Prenez tous vos billets pour l’île de Sainte-Croix.



Source texte : Twitter / Instagram / Notre machiavélique imagination