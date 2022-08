Compétition incontournable de l’été sur la planète balle orange, la Drew League fait vibrer la foule de Los Angeles depuis bientôt 50 ans. Pour son édition 2022, ce sont De’Anthony Melton et Delon Wright qui ont glané le trophée final avec leur équipe des Hometown Favorites. Le rideau se referme sur la compétition, non pas sans nous offrir une dernière salve de sympathiques highlights.

À L.A., c’est la tradition : l’été sera fait de basket ou ne sera pas. Allez, on s’accorde quand même un passage ou deux du côté de Santa Monica ou Venice, d’autant plus que l’on peut aussi s’y adonner à la pratique de notre sport favori. Néanmoins, l’épicentre du B-Ball dans la cité des Anges est bien à South Central, où se déroule la Drew League. Comme tous les ans depuis désormais longtemps, les joueurs de NBA viennent croiser le fer avec des amateurs… pour garder la forme oui, mais aussi pour faire vibrer une foule de plus en plus nombreuse. Cette année ? LeBron James, DeMar DeRozan, John Collins, Trae Young, De’Anthony Melton, Delon Wright, pour ne citer qu’eux. Du beau monde ouais, on est d’accord. Ce sont donc les deux derniers cités qui ont remporté la compétition, organisée sous forme de tournoi. La récompense est quelque peu anecdotique sur le plan sportif, mais fait toujours plaisir car la Drew League est un monument du sport estival aux États-Unis. Les Hometown Favorites repartent avec la coupe, et Melton avec le titre de meilleur joueur de la finale.

Cette année, la compétition a pu jouir d’une diffusion bien plus large car la NBA a décidé de la relayer sur le League Pass. Petit coup de flair d’Adam Silver, qui sait bien sûr qu’un match de basket réunissant plusieurs des stars de la Grande Ligue peut intéresser le public à l’heure ou tout le monde est en vacances. L’occasion d’attirer les yeux du monde entier sur South Central, quartier historique de Los Angeles dans lequel est organisé le tournoi. Pour en revenir à la finale ? Du dunk, du tir de loin signé Melton : 19 points sur les 69 de son équipe, et la petite récompense de MVP du match, à savoir une brioche, un verre de jus d’orange à la buvette et dix euros d’achat chez Castorama. Ce qui restera en mémoire niveau perfs individuelles ? Les 42 points de LeBron James et les 45 d’Isaiah Thomas devant une foule bien évidemment survoltée. À noter également les 37 pions de DeMar DeRozan. Contre des joueurs qui ne jouent pas en NBA ? Oui d’accord, mais n’enlevons pas de crédit à ces gars qui pourraient tout à fait choisir d’aller se la couler douce à Mykonos au lieu de régaler les fans à Los Angeles.

La Drew League, on se dit à l’année prochaine ! La fin de l’été approche (snif) mais cela signifie aussi que le retour des choses sérieuses approche à grand pas. Et surtout, c’est enfin l’heure des vacances pour De’Anthony et Delon. Ils l’ont bien mérité tiens.

Source : NBA via Drew League