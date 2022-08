Dans la lignée des performances complètement WTF que réalisent certains joueurs NBA dans les ligues d’été, Kyle Kuzma vient de nous pondre une ligne de stats plutôt sympathique à l’occasion de la Utah Pro-Am. Un quasi triple-double à 67 points, 14 rebonds et 9 passes, pour en plus aller chercher la victoire. Le fossé avec les Wizards est rude.

Et ben alors Kuz’, est-ce que tu ne serais pas en train d’évacuer une saison entière de frustration à répétition sur des pauvres mecs qui ne t’ont rien demandé ? C’est en tout cas le sentiment qui prédomine à la vue des statistiques envoyées par le garçon à l’occasion du match de Powder League organisé à l’Utah Pro-Am il y a deux jours : 67 points, 14 rebonds et 9 passes pour en plus repartir avec la victoire. Mouais, on notera surtout que Kyle Kuzma est un gros égoïste, même pas capable de faire une passe à ses coéquipiers pour aller chercher un triple-double de zinzin. Les highlights du bonhomme ? Des tomars, des fadeaway, des pull-ups à 10 mètres et surtout, beaucoup de célébrations. Bon, comme d’habitude, la performance est à prendre avec des pincettes – voire plus – puisque la rencontre s’est jouée en trottinant et que la plupart des mecs d’en face sortaient à peine de leur journée de travail à la boucherie du coin. Évidemment, ça n’empêche malgré tout pas de profiter de ce que nous propose le plus grand rival de Jayson Tatum. Disclaimer : Kyle Kuzma joue en noir, évitez donc de le confondre avec KD.

Kyle Kuzma dropped 67 POINTS against Scottie Barnes at the Utah Powder League Pro-Am yesterday 🔥 @PowderLeague @kylekuzma @ScottBarnes561 pic.twitter.com/tDljleG2CX — Overtime (@overtime) August 10, 2022

Comme vous l’avez probablement remarqué, notre cher ami n’était pas le seul NBAer présent sur le parquet d’Utah ce jour-là. Face à lui, le Rookie of the Year en titre, Scottie Barnes, était également venu pour l’occasion. Bien qu’il n’ait pas réussi à ralentir Kuz – en même temps essayent-ils vraiment de se ralentir ? – la pépite des Raptors a quant à elle terminé en 35 points, 15 rebonds et 13 passes et un sacré festival de dunks en tout genre. Pas mal non plus. C’est tout ? Bien sûr que non. Kentavious Caldwell-Pope jouait également en gris aux côtés de Scottie, bien que ce dernier ait été plus discret avec seulement 40 points, 6 passes et 4 interceptions. Il aurait clairement pu faire un effort pour aller chercher un double-double mais bon… À noter que Delon Wright était, tout comme aux Wizards, le coéquipier de Kuzma à l’occasion de ce Pro-Am game. Un petit quatuor de mecs qui se font chier durant l’été, et décident donc d’aller salir des pères de famille qui, quoi qu’on en dise, se font souiller par des joueurs que l’on rêverait d’avoir sur un parquet avec nous.

Encore une ligne de stats sans importance dans un match sans importance. On a tendance à dire qu’on s’y habitue mais on ne peut pas s’empêcher de sourire en voyant les chiffres qui ont l’air toujours plus improbables à chaque fois. C’est quoi la suite ? Le match en 36/30 du Père Noël ?