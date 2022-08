Du côté de Washington, on se fend quand même vachement la poire en ce moment. Pour commencer, Kyle Kuzma qui envoie 67 points sur la tronche de KCP et Scottie Barnes au Pro-Am d’Utah, ça fait déjà frétiller le coin de la bouche. Mais alors les Wizards qui ressortent le maillot des années Gilbert Arena, ça donne carrément le smile jusqu’aux oreilles. Washington a révélé hier son jersey « Classic Edition », l’occasion parfaite pour nouveau point style façon TrashTalk.

Pour célébrer les vingt-cinq ans de la franchise, les Wizards voulaient marquer le coup et le moins que l’on puisse dire, c’est que c’est réussi. Retour au classique des classiques pour les Sorciers qui ressortent du placard un jersey iconique. Si l’on vous dit Gilbert Arenas, Caron Butler et années 2000 vous nous répondez en toute logique guns, défaites et Agent Zéro. Bon, vous n’auriez pas tort, mais ce n’est pas la réponse attendue. En fait, on pensait plutôt à l’identité visuelle franchement cool de la franchise. Du parquet aux maillots, Washington avait la classe. Alors oui, Washington ne gagnait pas un match, mais Washington perdait avec style, et ça ça compte aussi. Aujourd’hui, la situation a quand même bien changé et les Wizards abordent la saison 2022-23 avait un effectif solide sur le papier. Pour réussir a enfin faire rimer victoire avec staïle, la franchise a décidé de remettre au goût du jour le jersey domicile que portaient les Sorciers entre 1997 et 2011. Pas question de se manquer, et D.C a mis les petits plats dans les grands pour satisfaire les fans. Le clip de promotion du maillot est franchement réussi et nous replonge au début des années 2000. Le résultat en jette, on vous laisse admirer.

Nothing beats a classic 📺 pic.twitter.com/E4pPOiRi3A — Washington Wizards (@WashWizards) August 11, 2022

Pas de changements majeurs pour le jersey, seulement plusieurs petites retouches qui font du bien. La base blanche et bleue a été conservée, tout comme les lignes couleur bronze sur le col et les emmanchures. En réalité les seules modifications se situent au niveau du logo sur le short et la poitrine, puisqu’on passe logiquement de la marque aux trois bandes à celle à la virgule, toujours en mode rétro. Le tout présenté par Bradley Beal et Kyle Kuzma entre autres, eh bien ça transpire franchement le flow. Là, vous vous dites que ça y est, nos amis de Washington se sont surpassés et sont à court d’idées, et boom ! Nouveau parquet pour accompagner le tout, chez les Sorciers on fait les choses jusqu’au bout ou on ne les fait pas. Au risque de se répéter, c’est encore une réussite. Le design est sobre mais efficace, et l’incrustation du numéro 25 – pour fêter les 25 ans de la franchise on le rappelle – au sein de mot « Wizards » est un clin d’œil sympa. Vous l’aurez compris, l’opération retour dans le passé est ce qu’on appelle une masterclass dans le jargon. Attention, être stylé c’est cool, mais les hommes de Wes Unseld vont quand même devoir faire bien mieux que la saison dernière sur le terrain.

𝐓𝐢𝐦𝐞𝐥𝐞𝐬𝐬. 𝐈𝐧𝐬𝐩𝐢𝐫𝐞𝐝. 𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬𝐢𝐜. Our Classic Edition court returns to @CapitalOneArena this fall. pic.twitter.com/OoUQMB28qe — Washington Wizards (@WashWizards) August 11, 2022

Un joli maillot, un joli parquet et un effectif plutôt correct, les Wizards ont tout pour nous pondre une meilleure saison que la précédente. En partie minés par la blessure de Bradley Beal l’année dernière, les Sorciers vont devoir se retrousser les manches pour éviter d’être encore en vacances dès le mois d’avril.

Source texte : @washwizards