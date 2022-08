L’EuroBasket 2022, c’est dans très exactement trois semaines et malheureusement, la prépa ne se passe pas au mieux pour l’Équipe de France puisqu’un nouveau membre des Bleus a dû déclarer forfait. Après Victor Wembanyama et Moustapha Fall, c’est désormais Frank Ntilikina qui s’ajoute à la liste des grands absents. Vraiment pas top ça…

Et il n’en resta plus que 13. Plus on avance, plus le groupe de Vincent Collet se réduit. Et quelque chose nous dit que ce n’est pas vraiment idéal à une vingtaine de jours du début de l’EuroBasket 2022 (1er – 18 septembre). Comme nous l’indique la Fédération Française de balle orange via un communiqué sur son site, Frank Ntilikina va donc devoir faire une croix sur la compétition européenne à venir ainsi que sur les prochains matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2023. La cause officielle ? « Des douleurs qui ne lui permettent pas d’être physiquement à 100% pour participer comme il le souhaite à la préparation. » C’est forcément un coup dur pour les Bleus, Franky ayant fait partie du groupe France qui a décroché une médaille de bronze au Mondial 2019 et une médaille d’argent aux Jeux Olympiques de Tokyo. Autrement dit, il était devenu un membre qui compte pour Vincent Collet, et son impact défensif sur le backcourt risque de manquer à l’EDF. Toujours selon la FFBB, Ntilikina quittera le groupe tricolore demain, après le match de prépa des Bleus ce soir (20h30) face à l’Italie du côté de Bologne. Il est évidemment forfait pour la rencontre, et son absence ne devrait pas être comblée si l’on en croit la fédé.

On est donc sur un groupe de 13 joueurs à l’heure de ces lignes, 13 joueurs pour 12 places au final dans le roster. Vous voulez la liste complète ? Elle est juste en dessous :

Isaïa Cordinier (arrière)

Evan Fournier (arrière, ailier)

Rudy Gobert (pivot)

Thomas Heurtel (meneur)

William Howard (ailier)

Mouhammadou Jaiteh (pivot)

Timothé Luwawu-Cabarrot (ailier)

Théo Maledon (meneur)

Amath M’Baye (ailier-fort)

Elie Okobo (arrière, meneur)

Vincent Poirier (pivot, ailier-fort)

Terry Tarpey (arrière)

Guerschon Yabusele (ailier-fort)

Niveau programme, outre le match contre l’Italie ce soir, ces gars-là vont également jouer les Italiens à Montpellier le 16 août prochain avant d’affronter la Belgique le 18, toujours à Montpellier. Les Bleus auront ensuite deux matchs de qualifs pour le Mondial 2023 avant le début de l’Euro, contre la République Tchèque d’abord (à l’Accor Arena de Paris le 24 août) puis en Bosnie-Herzégovine (le 27 août). Autant d’échéances que Frank Ntilikina devra donc regarder depuis son canapé…

Pas de Franky, pas de Victor, pas de Mouss, et peut-être pas d’Andrew Albicy non plus. Pour rappel, ce dernier a quitté le rassemblement fin juillet pour une blessure à la cuisse et même si un retour n’est pas totalement exclu, ça semble là-aussi mal embarqué. Décidément, l’infirmerie des Bleus, elle est vraiment remplie cet été…

Source texte : FFBB