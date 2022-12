Si les Suns n’avancent que très peu sur les parquets en ce moment, visiblement ça s’active en coulisses alors que la franchise de Phoenix est toujours dans l’attente d’un acheteur potentiel pour succéder au propriétaire Robert Sarver. Et cet acheteur, on l’a peut-être trouvé.

Si l’on The Wall Street Journal (WSJ), une offre de 3 milliards de dollars a effectivement été faite par un groupe d’investisseurs composé de Jack Selby et Jason Pressman, qui souhaitent donc racheter les Suns ainsi que le Phoenix Mercury (franchise WNBA).

Si ces noms ne vous disent rien, sachez que le premier est le directeur général de Thiel Capital (une société d’investissement appartenant à Peter Thiel, qui est le cofondateur du sponsor actuel des Suns : PayPal), tandis que le second est le directeur général de Shasta Ventures (un fonds d’investissement basé dans la Silicon Valley). Selon le WSJ, Peter Thiel pourrait notamment financer une partie de ce rachat avec l’aide de plusieurs fonds souverains comme par exemple le Qatar Investment Authority.

