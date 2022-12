Comme chaque lundi, la NBA vient de dévoiler les meilleurs joueurs de la semaine passée à l’Ouest comme à l’Est. Aujourd’hui, honneur aux monstres des raquettes puisque Zion Williamson et Joel Embiid ont raflé la mise.

C’est une première en carrière pour lui, mais on s’y attendait. En pleine bourre en ce moment avec ses Pelicans, Zion a enchaîné les performances XXL ces derniers jours, martyrisant notamment les pauvres Phoenix Suns qui n’ont pas réussi à trouver la solution pour le ralentir : 35 points vendredi à 13/17 au tir, 35 points dimanche à 14/21, c’est ce qu’on appelle faire un gros chantier. Sur l’ensemble de la semaine, en trois victoires sur autant de matchs, Williamson a lâché des moyennes de 33 points, 8,3 rebonds, 4 passes et 1 interception à plus de… 70% de réussite au tir et 70% aux lancers-francs avec près de 10 tentatives par match. Injouable en pénétration vers le cercle et toujours aussi incroyable à la finition, Zion porte aujourd’hui les Pelicans vers les sommets de la Conférence Ouest (1er avec un bilan de 18 victoires – 8 défaites), le tout sans Brandon Ingram blessé. À ce rythme, va falloir en parler dans la course au MVP.

Tiens, comme on est sur le MVP, on va parler d’un mec qui a l’habitude de se retrouver dans ce genre de discussion : Joel Embiid. En plantant 53 pions sur la tête des Hornets hier, Jojo a mis la main sur le titre de joueur de la semaine à l’Est, lui qui détruit tout sur son passage depuis son retour de blessure fin novembre. Sur les trois dernières rencontres, dites-vous qu’Embiid n’est jamais descendu sous la barre des… 38 points et qu’il tourne à des moyennes de 43,3 unités (64% au tir, 67% à 3-points, 89% aux lancers), avec 10,3 rebonds, 3,7 passes, 1 interception et 1 contre. Vous avez dit inarrêtable ? Alors oui, certes, la défaite à Houston il y a une semaine fait tache dans tout ça, mais les Sixers ont bien redressé la barre depuis en battant les Lakers (non sans galérer) puis Charlotte hier.

Zion Williamson et Joel Embiid récompensés, on a envie de dire que c’est mérité. Désolé Luka, désolé Ja, désolé Julius ou Nikola, la place est prise.

