Comme vous le savez, un mercredi sur deux, on débarque avec notre Top 10 dans la Course au MVP 2022-23. Pour l’instant, il n’y a pas encore eu de trace de Zion Williamson mis à part dans les mentions, mais quelque chose nous dit que ça va bientôt changer vu ce qu’il montre actuellement.

35 points, 7 rebonds, 4 passes à 13/17 au tir et 9/12 aux lancers-francs, tout ça pour porter les Pelicans à la victoire face aux Suns dans le choc opposant les deux meilleures équipes de l’Ouest au bilan.

Dans le jargon, on parle de statement game. C’est-à-dire d’une performance qui marque les esprits, performance qui a en plus été ponctuée d’un énorme point d’exclamation avec ce dunk 360 moulin dans les dernières secondes du match.

LADIES AND GENTLEMEN… ZION WILLIAMSON. pic.twitter.com/MhjV7Zpl0R — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) December 10, 2022

Oui, clairement, Zion a envoyé un message cette nuit : “préparez-vous les gars, j’arrive en force”. Littéralement, parce qu’avec son 1m98 et ses 130 kilos, Williamson a une nouvelle montré contre Phoenix qu’il pouvait tout détruire sur son passage. Mais aussi figurativement, car Mr. Williamson est en train de s’installer dans la fameuse course au MVP, que l’on peut considérer comme un vrai repère concernant la hiérarchie des joueurs dans l’univers NBA.

Au 10 décembre 2022, les New Orleans Pelicans se retrouvent seuls au sommet de la Conférence Ouest avec un bilan très solide de 17 victoires pour 8 défaites. Une place de leader décrochée notamment grâce à une série de six victoires de suite au cours de laquelle Zion Williamson a tout simplement maltraité ses adversaires. Ses stats sur la période ? 29,2 points de moyenne, 9,3 rebonds, 5,7 passes, 1,7 interception, 1,3 contre à 67% de réussite au tir (!) et 75% aux lancers-francs (avec dix lancers tentés par match). Autant dire qu’il y a peu de joueurs en NBA actuellement qui tournent aussi bien que Williamson, de retour sur le devant de la scène et au top physiquement après la saison blanche vécue l’année dernière.

Meilleur bilan collectif de l’Ouest, grosse production individuelle, performances XXL dans les grands matchs, ça fait déjà pas mal d’arguments dans le dossier MVP de Zion Williamson. Mais en plus de ça, le phénomène de la Nouvelle-Orléans guide aujourd’hui les Pels au sommet de l’Ouest pendant que son coéquipier All-Star Brandon Ingram enchaîne les séjours à l’infirmerie (absent lors des six derniers matchs, dix matchs ratés au total cette saison), et que C.J. McCollum a également manqué quatre rencontres fin novembre. Valuable vous avez dit ?

Pas de doute, Zion Williamson coche beaucoup de cases et mérite aujourd’hui de voir son nom dans la course au MVP.

Est-ce qu’on le met dans la même catégorie que les Tatum, Giannis, Luka et Cie ? Ça paraît un peu tôt parce que ces gars-là ont commencé la saison tambour battant pendant que Zion essayait seulement de retrouver son rythme après sa longue absence. Mais le TGV semble clairement lancé désormais. Et s’il parvient à éviter les bobos – on croise fort les doigts – tout en restant sur une telle dynamique autant individuelle que collective, ce sera difficile de ne pas le placer parmi les candidats les plus crédibles au trophée de MVP.