Déjà en jambes lors du premier match de régulière face aux Nets, Zion Williamson semble avoir laissé sa blessure au pied derrière lui. Mais ce n’est pas pour autant qu’il a oublié les moments difficiles qu’il a dû traverser, et surtout les personnes qui l’ont aidé quand il était dans le dur. Parmi elles ? Teresa Weatherspoon, coach assistante aux Pelicans depuis 2020.

Zion Williamson est sur le podium, assis devant les journalistes en conférence de presse d’après-match, avec un t-shirt à l’effigie de Notorious B.I.G. et une veste style militaire. Il vient de poser 25 points et 9 rebonds pour aider les Pelicans à détruire les Nets 130-108 lors du match d’ouverture à Brooklyn, alors forcément il a le sourire. Faut pas oublier qu’il n’y a pas si longtemps, Zion était abonné à l’infirmerie à cause d’une fracture au pied qui l’a obligé à passer sur le billard et à faire une croix sur l’ensemble de la campagne 2021-22. Williamson ne voyait pas vraiment le bout du tunnel, tout ce qu’il voyait ou entendait, c’était surtout des vannes sur son poids et les doutes concernant sa capacité à rester en bonne santé. Autant dire que Zion revient de loin. De quoi avoir le smile donc après ce premier match réussi face aux Nets, mais ce smile a laissé place à une émotion plus intense quand une journaliste a demandé à Williamson quel rôle Teresa Weatherspoon avait joué quand il était au fond du trou (via ESPN).

« La saison dernière, on a partagé un moment. Je quittais la salle et elle m’a demandé si ça allait. Habituellement, je réponds ‘ça va’ puis je rentre chez moi. Mais je fais tellement confiance à T.Spoon que je me suis ouvert à elle et je lui ai dit, ‘non ça ne va pas’. Et sa première réponse, ce n’était pas avec des mots. Elle a pleuré pour moi. Elle a littéralement pleuré pour moi. Devant un tel moment, je me suis rendu compte que j’avais vraiment quelqu’un de spécial à mes côtés. Elle tient vraiment à moi, et le sentiment est réciproque. C’est ma grande sœur. Elle était là, on est restés connectés durant l’intersaison, on a vraiment un lien spécial. »

Faisant partie des meilleures joueuses de l’histoire de la WNBA et devenue seulement la huitième femme à décrocher un poste d’assistant coach à temps plein dans une franchise NBA, Teresa Weatherspoon est une pionnière qui aime transmettre sa connaissance du jeu, qui aime voir les personnes qu’elle fréquente chaque jour progresser encore et encore. Mais ce qu’elle cherche peut-être avant tout, c’est construire un lien de confiance entre elles et ses joueurs. Et avec l’adversité que Zion Williamson a traversé ces derniers mois, ce lien est devenu de plus en plus fort.

« Lors de ces moments de vulnérabilité, c’était important pour moi de lui faire comprendre qu’il est un bon gars et qu’il mérite les choses pour lesquelles il travaille. Je voyais un jeune homme qui se battait pour trouver sa voie, qui avait perdu toute direction. Je voulais lui tendre la main à ce moment-là. Je m’en foutais du basket, je voulais savoir ce qu’il ressentait, ce qu’il pensait, comprendre à quel point c’était difficile pour lui. » – Teresa Weatherspoon

Ces mots très forts de T.Spoon montrent à quel point la coach tient à son Zion. Mais si Teresa a aidé Williamson à ne pas craquer dans ses moments les plus difficiles, elle a également voulu lui faire comprendre que sa réussite dépendait de son investissement. Dans un récent papier de Sports Illustrated qui revient sur la rééducation du phénomène autant sur le plan physique que mental, on apprend que Weatherspoon a vraiment voulu responsabiliser Zion en lui disant que « tout changement ne pouvait venir que de lui ». Aujourd’hui, Williamson est en meilleure condition physique, il est aussi mieux dans sa tête, et selon ses propres mots « plus mature sur comme en dehors du terrain ». Tout cela s’est vu dès le premier match de saison régulière à Brooklyn, de quoi solidifier la hype entourant son grand retour sur les parquets.

Si Zion Williamson peut éviter toute rechute et maximiser son immense potentiel, les Pelicans pourraient vite devenir un vrai poids lourd dans la Conférence Ouest. L’aperçu qu’on a eu à Brooklyn, autant de la part de Zion que de toute l’équipe de la Nouvelle-Orléans, est en tout cas plein de promesses. Pourvu que ça dure, et surtout merci T.Spoon !

Source texte : ESPN / Sports Illustrated