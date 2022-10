Né à Los Angeles et faisant partie des grands visages de la dynastie Golden State, Klay Thompson a la Californie dans le sang. Mais le Splash Brother a également passé plusieurs de ses jeunes années du côté de Portland, où il a pu admirer les Blazers du début des années 2000. Klay raconte l’influence que Rasheed Wallace et ses copains ont pu avoir sur lui.

Le Sheed, Scottie Pippen, Steve Smith, Damon Stoudemire, Bonzi Wells… voilà autant de noms qui résonnent aujourd’hui encore dans l’esprit de Klay Thompson. Il y a deux décennies, au tournant du nouveau millénaire, tous ces gars-là portaient les couleurs de Portland. Et si pour beaucoup les Trail Blazers de l’époque étaient surtout les Jail Blazers pour les nombreux soucis judiciaires qui ont caractérisé certains membres de l’équipe, ils représentaient aussi une sacrée équipe de basket avec énormément de talent ainsi que deux qualifications consécutives en Finales de Conférence Ouest (en 1999 et 2000). Et Klay, dix ans à l’époque, a grandi en supportant cette dernière. La famille Thompson s’était en effet installée à Lake Oswego dans l’Oregon au début des années 1990 après la fin de carrière de Mychal Thompson (le papa de Klay), qui avait fait ses débuts en NBA justement sous le maillot de Portland.

« J’adorais les Trail Blazers. J’adorais Rasheed [Wallace], Damon [Stoudemire], Scottie [Pippen], j’adorais cette équipe. Elle représentait une fierté pour la ville de Portland, c’est elle qui m’a donné mes premiers souvenirs de basket. Je n’oublierai jamais cette défaite contre les Lakers. J’aimais bien aussi les Lakers, mais je n’oublierai jamais ce Game 7. Ça a anéanti la ville. On était tout près. C’était l’une des meilleures équipes de l’histoire des Blazers. C’était vraiment fun. » – Klay Thompson, via All The Smoke

Ahh ce fameux Game 7, celui qui reste encore en travers de la gorge de tous les fans des Blazers même 22 ans plus tard. Pour les jeunots qui n’étaient pas nés ou les anciens qui ont la mémoire qui flanche, Klay parle du comeback légendaire des Lakers au Staples Center pour arracher la qualification vers les Finales NBA 2000. Portland, pourtant mené 3-1 dans la série, avait réussi à égaliser à 3-3 et même à prendre jusqu’à 15 points d’avance dans le quatrième quart-temps du septième match. Les Blazers étaient à dix minutes de remporter la Conférence Ouest, à dix minutes de valider un ticket pour affronter les Pacers sur la plus grande scène. La suite ? C’est un terrible effondrement, où la bande à Rasheed Wallace encaisse un 29-9 face à Kobe Bryant et Shaquille O’Neal, qui mettront définitivement le couvercle sur un alley-oop devenu légendaire. Ce Game 7 représente en quelque sorte le début de la dynastie Lakers version Shaq et Kobe, mais aussi la dernière apparition des Blazers en Finales de Conférence jusqu’en 2019.

De retour en Californie en 2003, Klay Thompson a de plus en plus idolâtré Kobe Bryant au cours de son adolescence, son père Mychal l’emmenant souvent au Staples Center pendant qu’il commentait les matchs des Lakers. Mais cette défaite des Blazers lors du Game 7 des Finales de Conférence 2000, elle restera pour toujours comme un souvenir douloureux pour Killa Klay.

Source texte : All The Smoke (Showtime Basketball)