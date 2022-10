Vous l’avez certainement connu sur nos réseaux ces deux dernières années, vous y avez probablement déjà joué. Le Waterfall évolue et va passer sur une nouvelle version cette saison en feat avec ParionsSport : encore plus récompensante, encore plus excitante, et encore plus éclaboussante.

C’est le rendez-vous du vendredi.

On s’est baladés main dans la main sur Twitter chaque vendredi lors des deux dernières saisons, et chaque semaine il y avait un Waterfall qui partait sur les ondes. Quelles seront les équipes vainqueurs dans la même soirée ? Puis qui sera le meilleur scoreur de cette soirée ? Sur les deux premières années, on variait les plaisirs et les récompenses qui allaient avec, pour votre plus grand sourire. Mais pour cette troisième édition, le niveau va monter d’un cran… et les récompenses aussi. Un vrai cran, un cran à en faire saliver plus d’un qui traînera sur les réseaux dès le vendredi matin.

Chaque vendredi, sur un lien qu’on vous transmettra via notre compte Twitter, vous pourrez annoncer :

Le meilleur marqueur de la soirée

Le meilleur rebondeur de la soirée

Le meilleur passeur de la soirée

1000€ seront offerts chaque semaine. Pas 1000€ de freebets…

… mais 1000€ tout court. Dans la popoche.

Pour jouer, cliquez sur le visuel ci-dessous

1000€ pour annoncer que Giannis, Gobert et Harden ont tabassé la concu dans leur catégorie statistique préférée ? C’est trop facile. Oui, enfin, bonjour la galère pour trouver les 3 leaders chaque vendredi… sachant que ça peut être un seul et même joueur ! Quand Luka Doncic claque un 45 points, 13 rebonds et 13 passes sur la tête des Pacers, c’est lui qui peut rafler la mise et emmerder les pronostics de tout le monde.

Et c’est là que le niveau de jeu sera élevé et que la récompense sera ultra méritée. Car en plus ? Il faut savoir que chaque semaine où la cagnotte ne sera pas remportée…

… la somme sera remise en jeu la semaine suivante.

Il n’y aura donc pas 1000€, mais peut-être 2000€ ou 3000€ à gagner en répondant à trois petites questions.

Pour gagner au Waterfall, il faut :

Répondre aux 3 questions chaque vendredi

Avoir la bonne réponse sur les 3 pronostics (3/3)

Être majeur et bien aimer le panier-ballon

Sachant que ce jeu est gratuit, qu’il n’y a aucune obligation d’achat, on appelle ça un cadeau hebdomadaire tout à fait sympathique. Maintenant, cela ne nous empêchera pas, comme d’habitude, de vous rappeler ceci : #FaitesPasLesBolosses

Oui, il s’agit de l’univers des paris sportifs, et oui il s’agit d’un jeu où il y a de l’argent à gagner. Mais comme un grand divin chauve l’a souvent dit : on ne parie pas ce qu’on ne peut pas perdre. Donc un peu de bon sens, de discipline, de modération dans les jeux et peut-être qu’un membre de la commu repartira avec le jackpot. Si vous jouez, faites-le sans partir dans tous les sens, ça s’évite et on le répétera autant de fois qu’il le faudra.

Règlement du jeu à retrouver ici