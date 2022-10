Après les trois premiers soirs de saison régulière, le week-end arrive et ça tombe bien parce que le programme est chargé pour les jours à venir. Ce vendredi soir par exemple, on aura droit à 11 matchs au total, de quoi satisfaire notre appétit et nous plonger un peu plus dans cette campagne 2022-23.

# LE PROGRAMME

1h : Hornets – Pelicans

1h : Pacers – Spurs

1h : Wizards – Bulls

1h30 : Hawks – Magic

1h30 : Nets – Raptors

1h30 : Heat – Celtics

1h30 : Knicks – Pistons

2h : Rockets – Grizzlies

2h : Wolves – Jazz

4h : Warriors – Nuggets

4h : Blazers – Suns

# À NE PAS LOUPER

Surclassés par les Pelicans lors de leur match d’ouverture au Barclays Center, les Nets vont devoir se bouger s’ils ne veulent pas se reprendre 20 points dans les dents ce soir. Parce qu’en face, il y aura encore du très sérieux puisque ce sont les Raptors qui débarquent en ville. Les Dinos ont remporté leur premier match face aux Cavaliers à la maison et voudront enchaîner contre une équipe de Brooklyn qui se cherche et qui peut-être ne se trouvera jamais. Rendez-vous à 1h30, avec un certain Joe Harris probablement en tenue.

Au même moment, plus au sud, Miami recevra Boston. Double screen obligatoire car c’est un joli choc de l’Est que nous propose ici la NBA. Les Celtics n’ont eu besoin que d’un match pour montrer qu’ils étaient prêts à défendre leur trône dans la conférence. Jayson Tatum et Jaylen Brown ont été fantastiques en ouverture face aux Sixers et malgré l’affaire Ime Udoka qui continue de planer au-dessus de Boston, la bande à Joe Mazzulla ne veut pas se chercher la moindre excuse. Ça tombe bien parce que l’équipe d’en face non plus. Le Heat s’est incliné contre un énorme DeMar DeRozan mercredi soir et aura à cœur de prendre sa revanche contre la formation verte qui a éliminé les Floridiens lors des dernières Finales de Conférence. Bref, gros match en perspective.

Toujours à 1h30 (décidément), il faudra absolument garder un œil sur le Hawks – Magic. Car qui dit Hawks – Magic dit Dejounte Murray vs Paolo Banchero. Voilà qui risque de faire des étincelles après leur embrouille de l’intersaison (même s’ils semblent être passés à autre chose depuis), surtout que les deux ont brillé lors du premier match de la saison. Dejounte a réussi ses débuts avec les Hawks, et Banchero a tout simplement ajouté son nom aux côtés de LeBron James tout en mettant fin à la carrière de Cory Joseph.

De l’autre côté du pays, il ne faudra pas passer à côté de Wolves – Jazz et vous savez très bien pourquoi. Rudy Gobert rencontre pour la première fois son ancienne équipe après le deal de cet été, et on a hâte de voir ce qu’il peut bien nous proposer après son gros premier match. Ensuite on enchaînera avec un remake de la série du premier tour des Playoffs entre Warriors et Nuggets, à la différence que Nikola Jokic est cette fois-ci accompagné de Michael Porter Jr. et Jamal Murray. Pas sûr cependant que ça suffise pour s’imposer sur les terres du champion en titre, surtout quand on sait que la bande au Joker est passée à côté face au Jazz mercredi soir. Aspect important à garder en tête, c’est le premier match d’un back-to-back pour Denver, ce qui pourrait impacter les rotations de Michael Malone. Murray est notamment noté « incertain », même si on imagine qu’il sera plus utile ce soir que face au Thunder samedi.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT