Coup d’arrêt pour Zion Williamson dans sa rééduc’ : pile une semaine après Thanksgiving, voilà qui ne calmera pas les mauvaises langues

Les Pelicans l’attendent avec impatience. Mais les Pelicans devront encore se montrer patients, un peu plus que prévu même. Alors que la rééducation de Zion Williamson semblait bien se passer, la star des Pels vient en effet de connaître un coup d’arrêt. Aie.

On avait l’impression que Zion était sur la bonne voie. On avait l’impression que son retour se rapprochait assez sérieusement après qu’il ait eu l’autorisation de s’entraîner normalement avec son équipe des Pelicans. Mais aujourd’hui, c’est à nouveau l’incertitude qui règne du côté de la Nouvelle-Orléans. Car d’après Shams Charania de The Athletic, Zion a senti une douleur à l’entraînement au niveau de son pied droit, le même pied qui a été opéré suite à une fracture cet été. Résultat, la rééducation du bonhomme se retrouve décalée d’au moins une semaine si l’on en croit Shams. D’après l’insider, la franchise est optimiste par rapport à ce bobo, qui ne serait pas « sérieux ». Mais peut-on vraiment croire les Pels dès qu’ils se prononcent sur la rééducation de Zion ? Difficile, eux qui – on le rappelle – avaient indiqué au Media Day que Williamson serait opérationnel pour le début de la régulière. Une annonce tout à fait irréaliste quand on sait que la star de NOLA n’a toujours pas joué la moindre minute cette saison. Une annonce qui était tombée en plus de façon totalement inattendue, après des semaines de silence autour de la blessure de Zion. Bref, tout ça pour dire qu’on va prendre cet optimisme avec des pincettes, et qu’on va plutôt retenir la mauvaise nouvelle, malheureusement.

Pelicans’ Zion Williamson experienced a slight delay in his rehab due to soreness in his injured right foot. Team is optimistic it is not serious but will dial back his ramp up in approximately a week. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 2, 2021

Du coup, plus on avance, plus on se dit qu’on ne pourrait plus voir Zion Williamson sur les parquets en cette année civile 2021. Un retour en décembre semblait vraiment possible au vu des dernières nouvelles, mais on ne va pas trop compter dessus désormais. Le coach Willie Green l’avait dit, c’est vraiment l’entraînement qui déterminera quand Zion pourra retrouver les parquets NBA. Quand on arrive dans la dernière ligne droite d’une rééducation, il y a encore quelques petites étapes à franchir avant d’avoir le feu vert définitif. Des étapes à la fois d’ordre physique mais parfois aussi mental. Comment se comporte le joueur en cinq-contre-cinq ? Possède-t-il la condition physique nécessaire pour rejouer dans un match NBA ? Dans le cas spécifique de Zion, comment répond le pied à cette hausse d’activités ? Visiblement, pas trop bien pour l’instant et c’est ça qui nous inquiète un peu aujourd’hui. Ce n’est peut-être qu’un petit coup d’arrêt sans importance, et on croise les doigts pour que ça soit effectivement le cas. Mais c’est un coup d’arrêt supplémentaire, un de plus pour un joueur qui décidément galère avec les problèmes de blesusre.

On va éviter les vannes qui accusent l’appétit de Zion à Thanksgiving pour expliquer ce nouveau bobo, mais il est clair que ce petit épisode ne va pas calmer les doutes autour de la durabilité du bonhomme. Quand est-ce qu’on le reverra ? On a envie de dire rendez-vous en 2022.

Source texte : The Athletic