Zion Williamson peut désormais s’entraîner normalement avec les Pelicans : pas encore de date de retour pour la bête, mais on se rapproche

Zion Williamson n’a toujours pas joué la moindre minute cette saison, mais il progresse bien dans sa rééducation et son retour se rapproche sérieusement. Les dernières nouvelles concernant le bonhomme sont effectivement encourageantes, de quoi redonner un peu le sourire aux fans des Pelicans.

C’est un gros cap qui vient d’être franchi dans la rééducation de Zion Williamson, victime – on le rappelle – d’une fracture du pied droit cet été. Les Pelicans viennent en effet d’annoncer que leur jeune superstar est désormais autorisée à s’entraîner normalement avec l’équipe, lui qui a récemment repris l’entraînement avec contact, participant même à des quatre-contre-quatre vendredi. Les examens réalisés en milieu de semaine ont visiblement été assez concluants pour passer à la prochaine étape. Plus de restriction donc pour Zion, et c’est évidemment une bonne nouvelle pour celui qui doit avoir des fourmis dans les jambes aujourd’hui. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que Williamson reviendra demain hein, car la bête va encore avoir besoin d’un peu de temps pour monter en puissance et pouvoir être à fond. D’ailleurs, comme l’indiquent les Pelicans, aucune date de retour n’a pour l’instant été fixée, ce qui montre bien que la franchise du Bayou veut prendre le temps nécessaire concernant la rééducation de son phénomène, et ainsi éviter de rajouter une dose de pression autour du retour attendu de Zion. Cependant, au vu des récentes nouvelles, un comeback avant Noël semble dans les cartons, ce qui fera un beau cadeau pour les fans des Pels qui souffrent beaucoup depuis la reprise.

« On va surtout voir comment il réagit lors des différents entraînements. La manière avec laquelle il répond physiquement lorsqu’il joue contre ses coéquipiers. Voir comment il réagit après quelques allers-retours sur le parquet. C’est dur de prédire cela. Mais on veut qu’il revienne le plus tôt possible. Mais tout sera basé sur comment il se sent lors des workouts. Le staff médical va bosser avec lui, et on verra à partir de là. » – Willie Green, coach des Pels, via nola.com

Le discours de l’entraîneur de la Nouvelle-Orléans coule sous le sens, surtout quand on connaît l’historique de blessures de Zion depuis son arrivée en NBA et les nombreux bruits de couloir concernant son poids. Williamson aura sûrement besoin de plusieurs entraînements pour retrouver une condition physique lui permettant de rejouer un match NBA. En attendant qu’il revienne, les Pelicans vont essayer de continuer sur leur dynamique actuelle, eux qui sortent un peu la tête de l’eau depuis le retour de blessure de l’autre All-Star maison, Brandon Ingram. Les hommes de Willie Green restent sur quatre victoires en huit matchs, dont trois sur leurs cinq dernières sorties. Les Pels sont même allés taper le Jazz sur son propre parquet cette nuit après avoir explosé Washington à la maison deux jours plus tôt. Le bilan global – 5 victoires pour 16 défaites – reste claqué, mais au moins y’a du mieux. Et c’est déjà ça.

Deux victoires de suite pour NOLA et un Zion Williamson sur la voie du retour, pour une fois le week-end s’annonce un peu moins pluvieux en Louisiane. Encore un peu de patience et ça devrait aller encore mieux avec Zion en tenue de match.

