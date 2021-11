Les grands oubliés : où en sont John Wall, Kyrie Irving, Zion Williamson et Ben Simmons ? Apéro TrashTalk

Question du jour : quel est le point commun entre John Wall, Kyrie Irving, Zion Williamson et Ben Simmons ? Alors, vous avez la réponse ? Pour ceux qui galèrent, demandez-vous si vous avez déjà vu l’un de ces quatre joueurs sur les parquets cette saison…

Zéro minute. Jean Mur, Kyrie, Zion et Simmons totalisent… zéro minute de jeu cette année. Pour diverses raisons, ces gars-là n’ont toujours pas foulé le moindre terrain de basket depuis la reprise il y a un peu plus d’un mois. Williamson est blessé, Simmons et les Sixers sont toujours en conflit, Kyrie est contraint de rester dans son coin car non vacciné, et Wall ne fait pas partie du projet des Rockets aujourd’hui. Quatre grands noms, quatre dossiers radicalement différents, quatre bonnes raisons de se poser dans un Apéro TrashTalk pour discuter de tout ça avec vous. Où en sont-ils ? La saison va-t-elle enfin commencer pour eux prochainement ? Voilà le genre de questions qu’on se pose aujourd’hui. Bonus, on parlera aussi d’autres joueurs actuellement absents, comme T.J. Warren, Victor Oladipo, Markelle Fultz et bien évidemment Klay Thompson.

Vous connaissez la chanson : on se pose dans un bon fauteuil, on prend de quoi grignoter, on commente si on a envie et, surtout, on kiffe sa vie avec les copains de la balle orange.