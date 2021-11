Kenny Atkinson et Mike Brown pistés par les Kings : le succès des Warriors fait des envieux en Californie

Luke Walton viré, Alvin Gentry nommé intérimaire, c’est un peu le flou sur le banc des Kings en ce moment et la direction réfléchit à d’éventuels candidats pour le poste de coach. Selon les dernières infos, Monte McNair suivrait les dossiers de Kenny Atkinson et Mike Brown.

En ce samedi 27 novembre, Alvin Gentry est un coach de Sacramento avec 66% de victoires (2-1). True story. Pourtant, alors que l’intérimaire fait au mieux pour redresser la franchise, sa direction continue de s’interroger sur la suite des événements. Faut-il nommer Gentry sur la durée ? Un intérim jusqu’à la fin de la saison et puis salut ? Qui pour enfin ramener les Kings en Playoffs après seize ans d’attente ? Autant de questions qui tournent en boucle dans la tête du GM de Sactown en ce moment. En attendant de voir si l’ancien assistant de Luke Walton fait des miracles, le board peut au moins sonder le marché et identifier certains candidats crédibles pour repartir de l’avant. Selon Marc Stein du New York Times, deux noms ont notamment attiré l’attention des Californiens : Mike Brown et Kenny Atkinson.

Viser les assistants des meilleures équipes est devenu une mode ces dernières années en NBA. Les Pacers avaient tenté le pari (perdant) avec Nate Bjorkgren, tout comme les Pelicans avec Willie Green. Et encore, on ne compte pas les assistants de Gregg Popovich. Le proprio des Kings, Vivek Ranadive, qui selon Marc Stein a une « fascination obstinée » pour les Warriors, espère sans doute que ramener un des bras droits de Steve Kerr offrira à Sacramento le même succès que celui rencontré cette saison par les Dubs. Concernant Mike Brown, on part sur un gros CV avec huit saisons en tant que headcoach (une finale NBA avec les Cavs de LeBron) mais aussi deux titres en tant qu’assistant de Golden State. Pour Kenny Atkinson, c’est un peu moins impressionnant mais son boulot à Brooklyn a été salué par l’ensemble des observateurs et il est bien connu pour sa capacité à développer les jeunes talents. Pas mal pour entourer De’Aaron Fox et Tyrese Haliburton, respectivement 23 et 21 ans. Deux candidats très légitimes donc mais, encore une fois, rien ne dit qu’ils auront le même succès de l’autre côté de la Californie. Pour rappel, Alvin Gentry a longtemps servi sous les ordres de Steve Kerr et Luke Walton s’est également fait connaître en tant qu’assistant des… Warriors. Plus que jamais, le modèle Golden State semble faire l’unanimité du côté de Sacramento. Pour le meilleur mais surtout pour le pire.

Les Kings se cherchent un nouveau coach et il fouine chez les Dubs pour le trouver. Luke Walton, Alvin Gentry et peut-être Mike Brown ou Kenny Atkinson dans les prochains mois : la connexion San Francisco – Sacramento n’a jamais aussi bien fonctionné.

Source texte : Marc Stein / New York Times