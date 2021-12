ESPN vire Lakers – Clippers de sa prog pour diffuser Warriors – Suns vendredi : la battle de Los Angeles, c’est plus trop à la mode

Vendredi soir, un nouvel épisode de la bataille de Los Angeles aura lieu au Staples Center. Mais entre les absences et les résultats actuels des deux équipes, cet épisode ne s’annonce pas très alléchant. Du coup, comme il y a le choc Warriors – Suns en même temps, la chaîne ESPN a décidé de switcher sa programmation.

En début de saison, la programmation des matchs en antenne nationale se base évidemment sur les affiches censées être les plus alléchantes et les plus à même de ramener un maximum de téléspectateurs. Mais évidemment, en cours de saison, les choses évoluent. Parfois drastiquement. Avant la reprise, les Lakers étaient considérés comme l’un des grands favoris de la Conférence Ouest derrière leur Big Three LeBron James – Anthony Davis – Russell Westbrook. Aujourd’hui, ils ressemblent à tout sauf à un candidat en titre, surtout avec un LeBron dans le protocole COVID actuellement. Bien sûr, les Lakers resteront toujours les Lakers mais la version actuelle ne fait clairement pas rêver. Bien au contraire. Ils ne font tellement pas rêver qu’ESPN a décidé de les virer de la programmation de vendredi, et ils ne passeront donc pas en antenne nationale pour leur affrontement face au voisin les Clippers. La nouvelle a été annoncée ce jeudi soir par Mark Medina de NBA.com. Comme l’indique l’insider, voir une franchise mythique comme les Lakers se faire jeter de la prog comme ça, ça n’arrive pas tous les jours. Et c’est peut-être le plus grand symbole du piètre spectacle proposé par les hommes de Frank Vogel depuis la reprise, eux qui affichent aujourd’hui un bilan médiocre de 12 victoires pour 11 défaites.

You usually don't see the Lakers getting swapped out of national TV games. But here it is. On Friday, ESPN will now broadcast the Warriors-Suns game instead of the Lakers-Clippers game — Mark Medina (@MarkG_Medina) December 2, 2021

L’état actuel de la franchise pourpre et or n’est évidemment pas la seule raison de ce changement. Car dans le même temps, les Clippers sont également dans une petite forme. Les attentes ne sont pas les mêmes aujourd’hui sachant que Kawhi Leonard est absent, mais l’autre équipe de Los Angeles reste sur sept défaites en dix matchs et affiche un bilan tout juste à l’équilibre (11-11). On peut donc comprendre qu’ESPN ne soit pas emballé par la bataille de Los Angeles de vendredi soir. Mais ce changement s’explique aussi et surtout par le fait qu’il y ait un énorme choc exactement à la même heure, la revanche Warriors – Suns à 4h du matin. Golden State et Phoenix sont tout simplement les deux meilleures équipes de la NBA après un quart de saison régulière et l’affiche est clairement plus excitante que celle de la Cité des Anges. Preuve ultime, le Suns – Warriors de mardi sur TNT a fait un carton à l’audience et y’a pas de raison que ça soit différent pour le match retour au Chase Center, même si Devin Booker devrait rater la rencontre à cause de son bobo à l’ischio.

Warriors – Suns au lieu de Lakers – Clippers, franchement y’a pas photo aujourd’hui. Mais voir les Lakers se faire jeter comme ça, et la bataille de Los Angeles être reléguée au second plan alors que la NBA a tout fait pour la mettre en avant depuis l’été 2019, ça montre quand même le côté imprévisible de la Grande Ligue. Maigre consolation pour les Lakers, leur match contre les Wolves du 17 décembre sera diffusé sur ESPN au lieu de Bucks – Pelicans.

Source texte : NBA.com