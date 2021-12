La soirée de mardi a fait un carton à l’audience : un derby de New York et les deux meilleures équipes NBA qui s’affrontent, la recette est infaillible

Les deux équipes les plus en forme de la NBA – les Suns et les Warriors – se sont rencontrées mardi soir au Footprint Center de Phoenix. Selon Elias Sports Bureau, c’était seulement la sixième fois dans l’histoire de la NBA que deux équipes s’affrontent avec un pourcentage de victoire supérieur ou égale à 85%. Ce duel de haut de tableau a naturellement attiré de nombreux téléspectateurs. La NBA a enregistré avec le Warriors – Suns sa meilleure audience sur TNT depuis 2019 (Opening Night exclu).

L’insider Marc Stein avait déjà fait état d’une hausse des audiences NBA à la télévision américaine. Mardi dernier, NBA on TNT a rassemblé en moyenne 2,1 millions de téléspectateurs sur les matchs de gala diffusés (Nets – Knicks et Suns – Warriors). En effet, pendant que le derby de New York comptait 1,8 million de téléspectateurs, la rencontre entre les deux cadors de la Conférence Ouest affichait les meilleurs chiffres – 2,4 millions de téléspectateurs – hors Opening Night depuis décembre 2019 et un Lakers – Bucks (2,8 millions). Un doubleheader très réussi et très suivi donc. C’était d’ailleurs le plus suivi depuis 2019 si on laisse de côté les matchs d’ouverture de saison.

NBA on TNT’s Knicks/Nets & Warriors/Suns doubleheader delivers strong audience pic.twitter.com/GP2PkWdFkQ — TurnerSportsPR (@TurnerSportsPR) December 1, 2021

Le graphique des audiences monte de manière plutôt satisfaisante pour Adam Silver après avoir vu les chiffres de l’audimat souffrir au cours des deux dernières années, notamment à cause du COVID. La Ligue n’a pas publié de chiffres de revenus pour la saison raccourcie de 72 matchs en 2020-21, mais le commissionnaire faisait état de revenus en baisse d’environ 35% l’année dernière. Sachant que les droits TV représentent environ 2 milliards de dollars de revenus pour la Ligue selon CNBC, ce renouveau de l’audience – particulièrement avec les doubleheaders sur TNT – est forcément un bon signe pour la reprise NBA. Les choses semblent donc aller dans le bon sens aujourd’hui. Déjà l’année dernière avec l’avènement du Play-in, la Ligue pouvait voir du positif avec le Lakers – Warriors qui est devenu le match le plus regardé depuis les Playoffs 2019. Avec les matchs à la télévision nationale désormais placés le mardi, on assiste à une hausse des audiences de 54% par rapport à l’époque des rencontres diffusées le jeudi (2019). Le plan de la NBA pour éviter la concurrence de la NFL semble être bénéfique à la bonne santé de l’audimat.

Les Suns étaient sur une folle série et les Warriors de Stephen Curry étaient en pleine bourre. Le carton était inévitable. Les yeux seront désormais rivés sur les chiffres qu’ils enregistreront lors de leur match retour le vendredi 3 décembre au Chase Center.

Source texte : Turner Sports, CNBC