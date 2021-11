Le dernier Nets – Warriors a fait un carton d’audience : logique, personne ne voulait rater le duel entre Jevon Carter et Otto Porter Jr.

C’était la grosse affiche du début de semaine, et sans grande surprise elle a cartonné. Le Nets – Warriors opposant Kevin Durant à Stephen Curry a effectivement rassemblé beaucoup de monde derrière les écrans, et confirme la remontée des audiences NBA en ce début de saison.

Le match Nets – Warriors – diffusé sur TNT – de mardi a obtenu une moyenne de 2,29 millions de téléspectateurs à la télévision nationale américaine selon les chiffres de Turner Sports, soit le deuxième plus gros total de la saison derrière le Lakers – Warriors lors de la soirée d’ouverture (3,39 millions). La NBA a globalement vu ses audiences souffrir au cours des deux dernières années, notamment à cause du COVID, mais cette saison les matchs sur TNT connaissent une hausse notoire surtout quand deux candidats au MVP s’affrontent : messieurs Kevin Durant et Stephen Curry. Pour certains, le mérite revient aussi aux nouvelles règles qui rendent les matchs plus divertissants et compétitifs notamment d’un point de vue défensif. Mais c’est également le retour des Warriors au top qui semble aider la NBA. Juste pour info, selon sportsmediawatch.com, le précédent match à la télé nationale des Dubs contre Chicago vendredi dernier – diffusé sur ESPN – avait atteint en moyenne 1,96 million de téléspectateurs, soit le cinquième plus gros total de la saison 2021-22. La franchise de Stephen Curry se retrouve tout simplement dans six des dix affiches les plus regardées de la saison.

Plus globalement, TNT rassemble en moyenne 1,6 million de téléspectateurs en ce début de saison 2021-22, c’est-à-dire une hausse de 31% par rapport à la moyenne de la saison dernière – qui était d’1,2 million sur 66 matchs diffusés au total – et de 16% sur la saison 2019-20. Comme le mentionne l’insider Marc Stein, l’une des différences à prendre en compte cette année et qui pourrait expliquer cette hausse des scores à la télé nationale pour des matchs NBA, réside aussi dans le fait que TNT a déplacé la diffusion de son match hebdomadaire du jeudi au mardi. L’objectif ? Bien éviter la concurrence de la NFL, qui joue aussi le jeudi soir. Pour les matchs du mardi sur TNT, on assiste à une hausse des audiences de 54% par rapport à la saison 2019-20, quand les rencontres étaient diffusés le jeudi. Clairement le changement a été bénéfique.

Les matchs de saison régulière sur ABC, ESPN et TNT en 2020-21 ont attiré en moyenne 1,32 million de téléspectateurs, en baisse de 25% par rapport à la dernière campagne avant la pandémie, deux ans plus tôt. On imagine que le retour du public dans les salles et donc des vraies ambiances NBA aide à booster les audiences en ce début de saison, mais un réel plan a également été mis en place par les diffuseurs afin d’éviter la concurrence d’autres sports comme le Foot US qui domine habituellement.

Source texte : Turner Sports, Sports Media Watch