Draymond Green prévient tout le monde : « Si les Warriors gagnent le titre, vous allez m’entendre »

Meilleure équipe de ce début de saison alors que Klay Thompson n’est même pas encore de retour, les Warriors roulent sur la concurrence en ce moment, de quoi nous rappeler quelques souvenirs de leurs années de gloire. Et la grande gueule Draymond Green prévient déjà tout le monde : si Golden State retrouve les sommets, il n’hésitera pas à se lâcher.

Sur qui ? Sur tous ceux qui doutent de la capacité des Warriors à gagner un quatrième titre – et le premier depuis 2018 – une fois qu’ils seront de retour au complet. C’est un discours qu’on entend pas mal chez la Dub Nation, un discours revanchard prononcé encore tout récemment par le coach Steve Kerr, le sniper Klay Thompson – plus que jamais impatient de retrouver les terrains – et désormais par Draymond donc. Dans son nouveau show intitulé avec originalité… The Draymond Green Show, la grande bouche de la Baie a été fidèle à elle-même. « Beaucoup d’enfoirés ont fait une croix sur nous en disant que la dynastie était terminée, que j’étais cramé, que Steph [Curry] ne pouvait pas porter une équipe… le manque de respect était incroyable » a balancé Green, complètement refait maintenant que les Warriors déroulent à nouveau leur basket. Douze victoires en quatorze matchs, la première place à l’Ouest, Curry en mode MVP et Green en mode DPOY, c’est vrai qu’il y a de quoi se la ramener un peu même si ce n’est que le début de la saison. Bien évidemment, Draymond sait que la route est encore longue, lui qui a trois bagues de champion sur son CV. Mais il prévient tout le monde, les Warriors vont encore monter en puissance et s’ils arrivent à aller au bout, il ne se cachera pas pour balancer sur tous les détracteurs de Golden State.

« Il y a encore beaucoup de basket à jouer. Je ne vais pas la ramener parce qu’on est premiers après 60 matchs, on n’a joué que 15 matchs, donc on ne s’enflamme pas. Mais on a vraiment une bonne équipe et on va continuer à grandir. On va récupérer Klay, on va récupérer [James] Wiseman, ce sont deux pièces importantes par rapport à ce qu’on essaye de reconstruire. Si on continue de travailler, on se donnera une vraie opportunité de gagner. Et gars, ne nous laisse pas gagner un p*tain de titre car sinon, vous allez m’entendre. »

🗣 DON'T LET US WIN A F*CKING CHAMPIONSHIP@Money23Green has a MESSAGE on the first episode of The Draymond Green Show pic.twitter.com/oPCWs54ktr — The Volume (@TheVolumeSports) November 18, 2021

Oh boy… Quand on se souvient de l’état de Draymond après avoir gagné son premier titre NBA, on se dit que ça peut être épique en cas de nouveau sacre en juin prochain. On n’a pas oublié cette interview aux côtés de Klay Thompson en 2015, au moment de la parade des champions, où il a clashé les Cavaliers en étant complètement torché. Alors s’il nous prévient déjà des mois à l’avance, on ose à peine imaginer ce que ça peut donner. Bon, rassurez-vous et rassurez vos oreilles, on n’y est pas encore hein. Nous ne sommes qu’en novembre et beaucoup de choses peuvent se passer dans les mois qui viennent. De notre côté, avant de parler titre NBA pour les Warriors, on a surtout envie de revoir Klay Thompson dans un premier temps. Parce que c’est probablement le facteur X de la saison des Dubs, celui qui déterminera si Golden State est une équipe très solide ou véritablement l’un des grands favoris pour le titre.

Les Warriors ne pouvaient pas vraiment rêver d’un meilleur début de saison, et c’est vrai qu’ils ferment quelques bouches depuis la reprise. À eux désormais de continuer sur cette grosse dynamique et monter encore plus haut une fois que Klay Thompson sera de retour. S’ils y parviennent, un conseil : bouchez vos oreilles.

Source texte : The Draymond Green Show