Tommy Sheppard promu président des Wizards : une reconstruction à fond les ballons et un incroyable début de saison, c’est mérité

Le GM de Washington, Tommy Sheppard, a pris des mesures qui ont permis à la franchise de rééquiper son roster sans passer par la longue et pénible case de la reconstruction. Le pari s’avère pour l’instant gagnant, les Wizards (10-4) connaissent un excellent début de saison, au-delà même de leurs propres attentes. Les premiers de la Conférence Est ont donc décidé de récompenser leur GM pour cette intersaison de maître. On débrief.

Ce mercredi, Tommy Sheppard a été promu Président des Wizards, en plus de son poste de General Manager. Peu de changements sont cependant à recenser dans le rôle actuel de Tommy Sheppard qui continuera d’être responsable des négociations de contrats, des décisions concernant l’entraîneur et les finances, et il reste aussi le boss de la filiale de G-League, les Capital City Go-Go. Le GM des Wizards en est aujourd’hui à sa 19e saison à la tête de l’organisation et a très vite prouvé qu’il arrivait en terrain connu depuis sa nomination – par intérimaire – au poste trois ans plus tôt. Au cours de sa première saison à la tête de l’équipe, les Wizards ont raté les Playoffs mais ont progressé avec une huitième place qualificative pour les play-in arraché in extremis la saison suivante. Cette année, ils semblent encore avoir step-up et d’une manière ô combien inattendue, après une free agency mouvementée.

Tommy Sheppard a apporté des changements conséquents au roster, mis en évidence par un move monumental. En décembre dernier, il a déchargé le cap space de Washington de l’un des contrats max les plus onéreux de la NBA, en envoyant John Wall et un choix du premier tour aux Houston Rockets contre Russell Westbrook (qui s’est d’ailleurs avéré utile pour accrocher les Playoffs). La pré-saison arrive et Tommy Sheppard orchestre un blockbuster trade à cinq équipes. Pour ne pas tomber dans une explication pleine d’enchevêtrements, Russ West atterrit chez les Lakers et les Wizards ont reçu cinq joueurs dont Spencer Dinwiddie, Kentavious Caldwell-Pope, Montrezl Harrell et Kyle Kuzma. Il est un peu facile d’aujourd’hui complimenter le GM des Wizards, mais il a dû prendre une série de décisions difficiles au cours des deux dernières années qui auraient pu lui exploser à la figure dans une ligue obnubilée par l’idée du Big Three. Parce que transformer un contrat supermax en cinq joueurs de qualités n’est pas toujours bien perçu.

The Wizards announce promotions and contract extensions for both Tommy Sheppard-now President and General Manager-and Sashi Brown, now President of Monumental Basketball and Special Advisor to the Office of the CEO at MSE: pic.twitter.com/Q4RiKs2Dmd — David Aldridge (@davidaldridgedc) November 17, 2021

Tommy Sheppard a également joué un rôle déterminant en juin dernier, dans l’embauche de Wes Unseld Jr. comme head coach de l’équipe après… 26 entretiens. Rien que ça. Ce dernier a travaillé aux côtés du GM dans le passé et fut assistant de 2005 à 2011 dans l’organisation, ce qui a permis au duo de développer une excellente relation. Il connaît des débuts brillants en tant qu’entraîneur et offre à la franchise son meilleur départ depuis 47 ans. Il n’est donc pas étonnant que l’actionnaire majoritaire de la franchise et PDG de Monumental Sports & Entertainment, Ted Leonsis, ait récompensé son General Manager pour ses divers choix, tous plus ou moins cohérents.

Ted Leonsis et Tommy Sheppard ont finalisé une prolongation qui maintiendra le GM sous contrat jusqu’à la saison 2024-25, avec une option d’équipe pour 2025-26. Le prochain coup de maître attendu de Tom-Tom sera probablement de prêter main forte des Wizards qui tentent de garder leur star Bradley Beal avec une prolongation conséquente.