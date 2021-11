Steve Kerr a une liste des médias qui ont douté des Warriors : « Je suis comme Arya de Game Of Thrones »

Après le début de saison réussi des Warriors, Steve Kerr a de quoi être fier. Non seulement ses joueurs carburent en tête de la Ligue mais ils déjouent aussi les pronostics de certains experts. Le coach s’est d’ailleurs fait une petite liste avec le nom de ceux qui doutaient des siens. De quoi imaginer une vengeance digne de Game of Thrones ? On ne leur souhaite pas.

Golden State brille de mille feux depuis la reprise et les éloges pleuvent sur l’équipe de Steve Kerr depuis un mois. Pourtant, tout le monde n’était pas si optimiste il y a encore quelques semaines. Entre la non-qualification en Playoffs en 2021 et le retour tardif de Klay Thompson, certains médias avaient émis des doutes quant à la capacité des Dubs à jouer les premiers rôles à l’Ouest. Forcément, avec un bilan de 11-1 et une place tout en haut de la NBA, les Warriors sont en train de déjouer les pronostics de beaucoup de monde. Justement, Steve Kerr n’oublie pas ces fameux détracteurs qui doutaient des Warriors et il a tenté un parallèle en se comparant à un personnage de la série Game Of Thrones : Arya Stark !

Steve Kerr has a list of names. 📝 pic.twitter.com/HgmXke1Kqu — theScore (@theScore) November 12, 2021

« Je suis comme Arya de Game Of Thrones. J’ai les noms de tous les médias qui ne nous voyaient pas en Playoffs et je fais les comptes. »

Pour ceux qui ne sont pas familiers de la série phare de HBO, Arya Stark est un personnage qui a perdu une grosse partie de sa famille au cours des premières saisons. Elle écrit alors sur un bout de papier le nom de ceux qui ont causé du tort aux siens et elle jure de se venger de chacun d’entre eux. La comparaison est donc facile à faire même si on doute que Steve Kerr ira jusqu’à trancher des gorges ou empoisonner une salle entière de journalistes juste parce qu’ils ont annoncé les Warriors en dehors du Top 8. Non seulement cette liste est un bon moyen de motiver ses ouailles, mais ça peut aussi être une façon de remettre quelques experts à leur place si le bilan final des Dubs est largement meilleur que les prévisions (pour info, on les avait mis entre la sixième et la septième place). D’ici là, Golden State aura plusieurs fois l’occasion de faire ses preuves. Les Warriors s’apprêtent à connaître trois semaines un peu plus difficiles avec un road trip à l’Est pour défier notamment Nets et Cavs mais aussi des rencontres contre les Suns (X2) et les Clippers. Si ça se passe comme contre Chicago cette nuit, Steve Kerr peut dormir tranquille.

Steve Kerr n’a pas la mémoire courte et il se souvient que beaucoup doutaient de ses Warriors avant le début de saison. Même si certains risquent de retourner leurs vestes, le coach sera le premier à leur rappeler quels étaient leurs premiers avis sur la question.

Source texte : The Score