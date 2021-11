Programme NBA : un Jazz – Heat dès 23h, vous savez déjà ce que vous allez faire de votre samedi soir

Ce qui est bien avec la NBA, c’est que le week-end, souvent y’a des matchs qui commencent plus tôt que d’habitude. C’est une nouvelle fois le cas ce samedi, et en plus l’affiche pèse pas mal. Jazz – Heat dès 23h pour débuter la night, honnêtement ça fait plaisir.

_____

# LE PROGRAMME DU SAMEDI 13 NOVEMBRE 2021

23h : Jazz – Heat (sur beIN 1)

Jazz – Heat 1h : Pacers – Sixers

Pacers – Sixers 1h : Magic – Wizards

Magic – Wizards 1h : Pelicans – Grizzlies

Pelicans – Grizzlies 1h30 : Raptors – Pistons (sur beIN4)

Raptors – Pistons 2h : Cavaliers – Celtics

Cavaliers – Celtics 4h30 : Clippers – Wolves

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

23h : Jazz – Heat (sur beIN 1) : deux équipes qui veulent se relancer après des défaites récentes, deux équipes qui aiment bien se chamailler en ce moment, et surtout deux équipes très fortes collectivement, voilà qui devrait nous offrir un très joli spectacle au pays des Mormons ce soir. Avec un peu de chance, Jimmy Butler devrait retrouver les terrains après son petit bobo à la cheville, ce qui nous permettrait d’avoir deux formations quasiment au complet pour cette belle affiche. Une affiche qui promet d’autant plus que le Heat et le Jazz ont récemment bataillé du côté de Miami, avec une courte victoire des Floridiens 118-115. Si on peut avoir le même type de match, bien serré où tout se joue dans les dernières secondes, clairement on ne dit pas non.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Myles Turner contre Andre Drummond, y’a moyen que ça fasse des étincelles.

Choc des extrêmes entre le Magic (14e de l’Est) et les Wizards (1er). Orlando devrait donc logiquement l’emporter.

C’est l’histoire d’un Pelican qui rencontre un Grizzly, la suite cette nuit.

Après Evan Mobley, Cade Cunningham va croiser la route d’un autre pote de promo, Scottie Barnes.

Cavaliers – Celtics, hâte de voir Evan Mobley dominer tout le monde.

Six victoires de suite pour les Clippers, six défaites en sept matchs pour les Wolves, on vous laisse tirer vos propres conclusions.

_____

Rendez-vous dès 23h donc pour ce Jazz – Heat, et plus si affinités. Nous en tout cas, on sera là du début à la fin, comme d’hab. Allez, à tout à l’heure.