Programme NBA : Heat- Jazz à 0h30, alors… « c’est qui l’plus fort, l’hippopotame ou l’éléphant ? »

Six matchs seulement ce soir mais au moins la moitié qui vaudront GRAVE le coup. Ca commence de bonne heure, ça finira tard, y’a au moins trois grosses affiches voire cinq, et même six si vous êtes fans des Rockets car il doit bien y en avoir. Allez zou, envoyez le programme.

# LE PROGRAMME DU VENDREDI 5 NOVEMBRE 2021

22h : Nuggets – Rockets (en direct sur BeIN 3)

Nuggets – Rockets 0h30 : Heat – Jazz

Heat – Jazz 1h : Bulls – Sixers

Bulls – Sixers 1h30 : Mavericks – Celtics

Mavericks – Celtics 3h : Suns – Hawks (en direct sur BeIN 4)

Suns – Hawks 3h30 : Blazers – Lakers

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Heat – Jazz (0h30) : pas le duel entre les deux meilleures équipes de la Ligue d’un point de vue comptable mais pas loin de l’être de manière officieuse, même si les Warriors ou les Sixers impressionnent également. Des Floridiens impressionnants en attaque et étouffants en attaque, à un match face aux Celtics près, un Jazz sur la lancée de ses précédentes régulières drivé par un Rudy Gobert au sommet de son art, et donc un duel qui s’annonce monstrueux au cœur de la nuit. Rudy face à Bam Adebayo, Jimmy Butler et Donovan Mitchell, Kyle Lowry vs Mike Conley, le duel des 6MOY en puissance Jordan Clarkson et Tyler Herro, deux des meilleurs coachs de la Ligue, bref… IL VOUS FAUT QUOI DE PLUS. Un énorme choc, du basket qui pue le basket, alors rendez-vous à 0h30 ?

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

La capacité des Nuggets à jouer au basket quand Nikola Jokic est sur le banc

Le re-match entre les Sixers et les Bulls, et donc la capacité de réaction des Taureaux face à la défense de Philly

La capacité des Celtics à enchaîner face à une équipe de Dallas qui tourne pas mal du tout

La presque Finale NBA de 2021 entre les Hawks et les Suns

Le concours de briques entre Russell Westbrook et Damian Lillard

Ce soir y’a la Star Academy sur TF1 et du rugby sur la 2 mais soyons honnêtes, c’est sur le NBA League Pass ou sur BeIN que vous nous trouverez, quelle surprise.