Plutôt séduisant lors de sa première saison en NBA l’an passé, Jonathan Kuminga squatte néanmoins pas mal le banc en ce début de régulière 2022-23. Mais au milieu des galères actuelles de Golden State, le coach Steve Kerr cherche des solutions au niveau de ses rotations et compte bien relancer son jeunot. Une belle opportunité à saisir pour Jo.

Il y a trois jours du côté de la Nouvelle-Orléans, Jonathan Kuminga a connu sa première titularisation de la saison et a lâché son match le plus accompli depuis la reprise : 18 points, 4 rebonds, 2 passes, 2 interceptions, 1 contre, le tout à 7/12 au tir en 38 minutes de jeu. Mais si le sophomore a passé autant de temps sur le parquet, c’est avant tout parce que Steve Kerr avait décidé au préalable de faire souffler Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green et Andrew Wiggins. En temps normal, sans doute que Kuminga aurait ramassé des miettes, et peut-être qu’il n’aurait même pas quitté le banc de touche.

Parce que oui, avant ce match face aux Pelicans, faut dire que le numéro 7 de la Draft NBA 2021 ne faisait pas vraiment partie des plans de Coach Kerr. 11 petites minutes de moyenne, trois DNP-CD (Did No Play – Coach Decision) en neuf rencontres, bref c’était bien loin du rôle qu’il avait réussi à obtenir lors de sa campagne rookie (70 matchs dont 12 titularisations, 17 minutes par soir, 9,3 points de moyenne) où il représentait un membre actif de la rotation. Qu’est-ce qui a changé ? « C’est difficile de faire jouer plus de dix gars. C’est comme ça que ça se passe pour les jeunes qui sont dans une équipe qui joue le titre. Il n’y a pas de minutes gratuites » avait notamment déclaré Kerr fin octobre pour expliquer le faible temps de jeu de son joueur, forcément frustré d’être relégué derrière les JaMychal Green, James Wiseman et Cie. Mais que Kuminga se frotte les mains, il va bientôt pouvoir tâter le ballon plus régulièrement.

« Kuminga a vraiment bien joué et il a gagné quelques minutes. Il a montré ce soir qu’il est prêt à entrer dans la rotation et à contribuer. Mais il va falloir que ça soit comme ça tous les soirs. »

Séduit par la performance de JK face aux Pelicans, Steve Kerr est visiblement prêt à lui refaire confiance. En même temps, le coach des Dubs se doit de trouver des solutions après le début de saison claqué de son équipe, le champion en titre s’inclinant à sept reprises sur ses dix premiers matchs. Les Warriors cherchent encore leur équilibre en matière de rotation, eux qui avaient prévu de donner plus de responsabilités aux jeunots de l’équipe pour traverser la saison régulière. Les résultats sont clairement mitigés à ce niveau-là mais c’est une belle opportunité pour Kuminga s’il veut vraiment lancer sa campagne sophomore. On connaît le potentiel two-way ainsi que les grosses qualités athlétiques du bonhomme de 20 piges, c’est l’heure pour lui de rappeler à tout le monde les bonnes choses qu’il a pu montrer au cours de son année rookie.

Les Warriors vont jouer trois de leurs quatre prochains matchs au Chase Center de San Francisco, notamment face aux Kings et aux Spurs, deux adversaires contre lesquels Jonathan Kuminga avait brillé en tant que rookie. Peut-il enchaîner après sa belle performance contre NOLA et définitivement se refaire une place dans la rotation du champion en titre ? Réponse à partir de cette nuit.

Sources déclas : NBC Sports Bay Area / ESPN