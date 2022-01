Programme NBA : James Harden et Kyrie Irving rendent visite aux Splash Brothers, feu d’artifice garanti

Après une nouvelle nuit XXL, la NBA souffle un coup avec « seulement » six rencontres au menu de votre programme nocturne. Allez, on vous raconte les réjouissances à venir !

# LE PROGRAMME DU SAMEDI 29 JANVIER 2022

1h : Mavs – Pacers

Mavs – Pacers 1h : Pelicans – Celtics

: Pelicans – Celtics 1h30 : Sixers – Kings (beIN Sports 4)

: Sixers – Kings (beIN Sports 4) 2h : Grizzlies – Wizards

: Grizzlies – Wizards 2h : Heat – Raptors

: Heat – Raptors 2h30 : Warriors – Nets (beIN Sports 1)

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Warriors – Nets (2h30) : deux des meilleures équipes de la Ligue, un casting étoilée qui vend du rêve (on peut désormais intégrer Andrew Wiggins dans cette phrase) mais aussi deux backcourts qui vont vouloir se mettre au défi. Certes, il faudra attendre le dernier match de la nuit mais ce Warriors – Nets fait partie de la crème de la crème quand on aime le ballon orange. Alors que les Splash Brothers viennent de signer leurs retrouvailles avec une perf’ de qualité, voilà qu’arrive le tandem Irving-Harden, prêt à venir plomber l’ambiance dans la Baie. Au repos forcé depuis deux matchs (règle COVID oblige), Uncle Drew a vu ses camarades enchaîner deux défaites et il aura sans doute à cœur de relancer les siens. On espère un duel vintage avec Steph Curry, digne des plus beaux affrontements entre les Cavs et les Dubs.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Les Kings touchent le fond et ils rendent visite à un Joel Embiid en mode MVP. Autant dire que ce match devrait être interdit aux moins de 16 ans.

Rick Carlisle revient à Dallas pour la première fois depuis son départ. Hommage XXL à venir pour célébrer le légendaire coach des Mavs.

Kyle Lowry va-t-il croiser son ex du côté de South Beach (coucou les Raptors) ? Pour le moment, le meneur est encore en Game Time Decision. Vu la belle forme de Miami en ce moment, monsieur passage en force peut revenir tranquillement.

Les Grizzlies sont toujours aussi irrésistibles et les Wizards tirent la tronche, attention au blowout du côté de Memphis ?

Dominés dans les grandes lignes par les Hawks la nuit dernière, Boston doit se réveiller chez les Pelicans. Les Jay Brothers sont attendus au tournant.

Un massacre de Joel Embiid, de l’émotion à Dallas, un duel de qualité dans la Baie, voilà en quelques mots ce que vous pourriez vivre cette nuit devant votre écran. On se donne rendez-vous vers 1h du matin sur l’oiseau bleu pour regarder ça ensemble.