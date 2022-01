Rick Carlisle fait son retour à Dallas cette nuit avec les Pacers : 13 années de souvenirs et un hommage XXL, préparez les mouchoirs

Les Mavs reçoivent les Pacers cette nuit à l’American Airlines Center et ce match marque le retour d’un certain Rick Carlisle en terre texane. Rendez-vous un peu avant 1h du matin pour une bonne dose de nostalgie et un accueil royal.

Le 9 mai 2008, c’est un Rick Carlisle chevelu (et oui) qui devient le nouveau coach des Mavericks en remplacement d’Avery Johnson. Le nouvel entraîneur de Dirk Nowitzki ne le sait pas encore mais il vient de débuter une histoire d’amour avec la franchise de Dallas. Près de 13 ans, 836 victoires et un titre de champion plus tard, Rick s’apprête à franchir de nouveau les portes de l’American Airlines Center cette nuit, cette fois-ci pour s’asseoir sur le banc des visiteurs. À son arrivée au Texas, il était déjà une référence après des expériences réussies à Detroit et Indiana mais c’est en tant que légende de Dallas et coach le plus victorieux de l’histoire de la franchise qu’il quittera les Mavs en juin 2021. Forcément, au moment des retrouvailles, tous les regards seront braqués sur cette unique bannière accrochée au plafond, celle qui fut arrachée à LeBron James et ses amigos un soir de juin 2011. Dirk Nowitzki, Jason Kidd, Jason Terry et compagnie sont évidemment les héros de ce succès mythique mais on n’oublie pas non plus l’homme qui était aux commandes et qui a su rendre cet exploit possible. La destruction de l’équipe à l’intersaison 2011 (au revoir Tyson Chandler, J.J. Barea, Caron Butler ou encore DeShawn Stevenson) empêchera tout espoir de back-to-back mais celui qui opte désormais pour le style capillaire de Mr Propre continuera de tout donner pour faire de Dallas une franchise qui compte à l’Ouest.

La fin de l’ère Dirk, l’avènement de Luka Doncic, Carlisle a eu le temps de voir des moments d’histoire durant la dernière décennie mais il faut parfois savoir prendre un nouveau départ. Ainsi, onze ans après l’obtention du Graal, celui qui préside désormais l’association des coachs rendait son tablier en juin dernier, quelques jours seulement après une défaite au premier tour des Playoffs contre les Clippers. La fin d’une époque puisque le GM Donnie Nelson avait également quitté le navire juste avant. Un départ soudain qui avait privé Rick Carlisle d’un ultime hommage des fans. Ce soir, ces derniers auront l’occasion de rattraper le coup et de remercier comme il se doit celui qui a donné vie à leur plus beau rêve. Il ne faudra pas attendre bien longtemps pour voir les mouchoirs sortir puisque la vidéo hommage devrait être diffusée juste avant le coup d’envoi de la rencontre (entre minuit 50 et 1h du matin donc). Autant dire que treize années résumées en une seule vidéo, cela risque de ranimer la blinde de souvenirs chez tous ceux qui suivent la franchise. On ne serait pas surpris de voir quelques têtes connues dans les tribunes pour participer de près ou de loin à l’événement (Dirk ?).

La dernière fois que Rick Carlisle a visité le vestiaire visiteur de l’American Airlines Center, c’était en mars 2008 avec les Pacers. Comme un symbole, c’est avec Indiana que le coach de l’année 2002 s’apprête à revenir au Texas. Un moment d’émotion, un moment de nostalgie mais surtout un rendez-vous immanquable un peu avant 1h du matin.