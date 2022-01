Cole Anthony va participer au prochain Slam Dunk Contest : seulement 1m91 mais une détente de folie, ça peut être fun !

Le mois de janvier est sur le point de se terminer et même si la NBA Trade Deadline représente la prochaine grande étape sur le calendrier, le All-Star Weekend n’est plus très loin. Et qui dit All-Star Weekend dit concours de dunks, où on devrait voir un certain Cole Anthony.

Au compte-gouttes, les joueurs qui participeront aux différents concours du All-Star Weekend seront révélés lors des trois semaines à venir. Et si tout se passe bien pour Cole Anthony d’ici là, il sera présent à Cleveland pour maltraiter les arceaux au cours du Slam Dunk Contest. La nouvelle a effectivement été annoncée par Shams Charania de The Athletic ce samedi. Avec son petit 1m91, le guard du Magic n’a pas forcément été gâté au niveau de la taille (tout est relatif évidemment) mais par contre, la nature lui a offert une sacrée détente : 1m09 quand même, ça aide quand il faut aller taper des gros tomars. On se souvient encore des dingueries qu’il avait réalisées quand il n’était encore qu’au lycée. Et même si Cole a été victime d’une déchirure partielle du ménisque avec l’université de North Carolina, le jeunot de 21 piges continue de décoller de façon impressionnante aujourd’hui. La preuve cette saison, Anthony claquant quelques dunks bien sympathiques comme face aux Spurs ou au Jazz. Alors on se dit qu’il pourrait proposer de belles choses le 19 février prochain. Connaissant le côté compétitif ainsi que la passion du bonhomme, il ne va pas venir pour faire de la figuration.

Il est évidemment difficile de s’exprimer sur ses chances tant qu’on ne connaît pas la gueule des concurrents, mais cette participation ressemble à une belle récompense pour Cole Anthony. Car en plus de ses dunks, le fils de l’ancien joueur NBA et analyste Greg Anthony réalise une saison sophomore plutôt séduisante dans la jeune équipe du Magic. Certes, ça perd beaucoup, beaucoup de matchs mais le 15e choix de la Draft 2020 tourne quand même en 18 points – 6 rebonds – 6 passes, une production qui fait de lui un potentiel candidat MIP si vous voulez inclure les joueurs de deuxième année dans le lot. Une production qui devrait également lui permettre de participer au nouveau format du Rising Stars Challenge puisque 12 sophomores seront sélectionnés avec 12 rookies et quatre joueurs du G League Ignite. Bref, Cole Anthony peut déjà se réserver tout le week-end du 18-20 février à Cleveland car on le verra pas mal sur le parquet de la Rocket Mortgage FieldHouse.

Cole Anthony au Slam Dunk Contest, ça peut être fun. On attendra de voir qui sera avec lui dans le concours pour donner un premier avis sur ses chances de le remporter, mais quelque chose nous dit qu’il va nous proposer quelques belles surprises.

Source texte : The Athletic