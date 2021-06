Rick Carlisle quitte les Mavericks : le grand ménage continue à Dallas, et l’un des meilleurs coachs NBA se retrouve sur le marché !

Vous pensiez que c’en était terminé avec les breaking news ? Détrompez-vous. Ce jeudi soir, une nouvelle bombe est tombée sur la planète NBA et elle concerne encore les Dallas Mavericks. Un jour après le départ du manager général de longue date Donnie Nelson, c’est le coach Rick Carlisle qui fait ses valises. Boum !

Décidément, l’actu ne s’arrête jamais en NBA. Adrian Wojnarowski d’ESPN a balancé la grosse info du jour : Rick Carlisle et les Mavericks, c’est officiellement terminé. Si l’on en croit le Woj, qui cite un communiqué du désormais ex-coach de Dallas, Carlisle a informé le proprio des Mavericks Mark Cuban de sa décision de quitter son poste après plusieurs discussions avec ce dernier la semaine passée. Il lui restait deux ans de contrat. Cette nouvelle tombe évidemment dans une période de grand bouleversement chez les Mavericks. Après les révélations juteuses sur les coulisses de la franchise texane en début de semaine et le départ du manager général Donnie Nelson après 24 ans au sein de la franchise, la décision de Rick Carlisle représente le dernier rebondissement dans l’univers impitoyable de Dallas. C’est encore une grosse page qui se tourne chez les Mavs puisque Carlisle était sur le banc depuis 13 saisons tout de même. 13 saisons au sein de la même franchise, c’était le plus gros total parmi les coachs en activité (à égalité avec Erik Spoelstra du Heat) si l’on excepte l’éternel Gregg Popovich (Spurs). Une longue aventure marquée par neuf participations en Playoffs et bien évidemment le fameux titre de 2011 avec Dirk Nowitzki face au Heat du Big Three Dwyane Wade – LeBron James – Chris Bosh.

Rick Carlisle suddenly becomes a prominent candidate in a head coaching marketplace that includes six current openings — and maybe more to come. https://t.co/sYJTHVchte — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 17, 2021

Suite à cette nouvelle breaking, deux questions arrivent tout de suite sur la table. La première concerne l’avenir de Rick Carlisle. Considéré à juste titre comme l’un des meilleurs techniciens NBA, Carlisle devient l’un des candidats premium sur le marché des coachs, un marché où il y a pas mal de mouvements en ce moment. Rien qu’hier, une place s’est libérée chez les Pelicans et les Wizards. On sait que les Celtics sont également à la recherche d’un nouvel entraîneur, tout comme les Pacers, les Blazers et le Magic. Quelque chose nous dit que toutes ces équipes-là vont passer un petit coup de fil à Rick, qui ne semble pas avoir l’intention de prendre une année sabbatique si l’on en croit son communiqué. La deuxième question, c’est celle qui concerne le successeur de Carlisle chez les Mavericks. La franchise texane est face à une décision très importante, elle qui a pour objectif d’entourer au mieux son jeune phénomène Luka Doncic afin de maximiser ses talents. Et comme souvent dans ces cas-là, Luka sera probablement consulté pour le choix du prochain coach. Bon, ça sera difficile de trouver un mec aussi compétent que Carlisle mais d’après Tim MacMahon d’ESPN, Doncic serait particulièrement séduit par un certain Jamahl Mosley, coach assistant aux Mavs depuis 2014 et dans l’univers NBA depuis 2005. Choisir un gars du staff pour prendre la suite des opérations permettrait une certaine continuité et si ça peut rendre Luka heureux (il est sur le point de signer une giga-extension cet été, ne l’oublions pas), y’a des chances que l’ami Mosley reparte avec les clés du camion.

« J’aime sincèrement Rick Carlisle. Il n’était pas seulement un bon coach, mais aussi un ami et un confident. Notre relation dépasse largement le cadre du basket. Et je sais que ça ne changera jamais. » – Mark Cuban à propos de Rick Carlisle

Rick Carlisle et les Mavericks, c’est donc officiellement terminé. Les dominos continuent de tomber à Dallas, tandis que Rick s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre dans sa longue et belle carrière de coach NBA. Il sera très convoité et il ne fait aucun doute qu’on le verra à nouveau sur les bancs très bientôt.

Source texte : ESPN

Luka Doncic is a strong supporter of Mavs assistant coach Jamahl Mosley. “He’s got the things that are needed for a head coach," Doncic said after Mosely's one-game fill-in for a win over the Knicks this season. "He can be the head coach, for sure.” — Tim MacMahon (@espn_macmahon) June 17, 2021

Mark Cuban to ESPN: “I truly love Rick Carlisle. He was not only a good coach but also a friend and a confidant. Our relationship was so much more than basketball. And I know that won’t ever change." — Tim MacMahon (@espn_macmahon) June 17, 2021