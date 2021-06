Apéro actualités XXL : retour sur 24h de folies en NBA ! Apéro TrashTalk

Le mercredi 16 juin restera comme l’une des journées les plus folles de l’histoire récente de la NBA. Des breaking news de partout, de l’actu à n’en plus finir, on avait l’impression d’être à la Free Agency le 1er juillet ou en pleine trade deadline. Allez, on fait un gros point dans un Apéro qui s’est imposé tout naturellement.

Ce qu’il vient de se passer en NBA est incroyable. En 24h, c’est toute la planète basket qui a vibré au fil de l’actualité. La performance all-time de Kevin Durant ? La blessure de Kawhi Leonard ? L’absence de Chris Paul ? Le choke des Sixers ? La puissance de Paul George en déplacement à Utah ? Scott Brooks et Stan Van Gundy virés ? Un petit LaMelo rookie de l’année ? Donnie Nelson remercié par les Mavs ? Et le Game 6 de ce soir entre Bucks et Nets ? Bref, énormément de sujets au menu alors il fallait bien un Apéro XXL pour parler de tout ça. C’est parti pour 1h20 de discussions, en prenant un thème après l’autre. Let’s go !

Vous connaissez la formule. On s’installe confortablement, on prend de quoi grignoter, on écoute et on réagit si on a envie. Allez, let’s go !