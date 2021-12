Programme NBA : un Knicks – Bulls pour ouvrir le bal, et un record de franchise dans le viseur pour les Suns

Après un mercredi Panzani comme souvent chargé, il faut encore un peu de temps pour digérer donc programme light pour la soirée d’aujourd’hui. Cependant, un choc sera à compter dans les cinq matchs du soir avec un alléchant Knicks – Bulls au Madison Square Garden.

# LE PROGRAMME DU JEUDI 2 DECEMBRE 2021

1h30 : Raptors – Bucks

1h30 : Knicks – Bulls (sur beIN Sports 1)

2h : Grizzlies – Thunder

3h : Suns – Pistons (sur beIN Sports 4)

4h : Trail Blazers – Spurs

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Knicks – Bulls (1h30) : DeMar DeRozan connaît la meilleure saison de sa carrière et Lonzo Ball représente exactement ce dépositaire du jeu dont Chicago avait besoin, formant en plus avec Alex Caruso une paire défensive redoutable. C’est justement en défense que les Bulls brillent et de l’autre côté du terrain, ils ont été portés par de grosses performances de DMDR et Zach LaVine jusqu’ici. Quelque chose nous dit qu’ils voudront cartonner sur une scène mythique comme le Madison Square Garden. Côté Knicks, Julius Randle voudra confirmer sa prestation XXL réalisée dans le derby new-yorkais face aux Nets mardi. Lors des grands soirs comme celui-ci, New York a vraiment besoin de son MIP/All-Star, surtout avec un R.J. Barrett un peu malade. Joli choc de l’Est entre deux rivaux historiques, ça ne se rate pas.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

DeMarcus Cousins commence plutôt bien avec les Bucks (7 points, 4 rebonds en 15 minutes pour son premier match). Pour le pivot, chaque match compte et toute opportunité de se montrer est bonne à prendre.

La série de victoire des Suns continue et pourrait va monter à 18 après la rencontre contre les Pistons, record de franchise à la clé. Tout ça avant l’acte II contre les Warriors vendredi.

Les Grizzlies sont à 2-0 sans Ja Morant, touché au genou. Et si Memphis était meilleur sans sa star ? (non)

Un petit programme espacé et allégé pour vous permettre de vous remettre de la soirée d’hier, et vous préparer pour la grosse de vendredi. Allez, on se donne rendez-vous dès 1h30 devant le MSG.