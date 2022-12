Kristaps Porzingis va bien. Et la défaite des Wizards hier soir (121-111 contre Indiana) n’y changera rien. Depuis son arrivée à Washington, l’intérieur s’épanouit comme jamais. Les matchs sont (presque) tous joués, les stats sont au beau fixe, et l’attitude de la nouvelle licorne de D.C. rassure pour l’avenir.

Depuis combien de temps attendions nous la fameuse “saison complète de Kristaps Porzingis” ?

Cette dernière tient pour l’instant de la légende urbaine, du mythe, au même titre que les dragons, le “titre pour Chris Paul” ou les licornes. Et en parlant de licornes justement, en voilà une sortie tout droit de Lettonie qui ravit les fans de basket de Washington.

À 27 ans, on peut considérer qu’un joueur entre dans son prime, et c’est justement ce que semble faire l’ami Kristaps en ce moment même.

Je n’ai loupé qu’1 match cette saison. Je tourne à 22,1 points de moyenne (2ème meilleure moyenne en carrière), et 32,5 minutes (2ème meilleure en carrière). Je tente 7 lancers par match (record perso). Et j’ajoute 8,8 rebonds, 2,6 passes et 1,5 contre par soir. Je suis ? — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 10, 2022

Je suis, je suis… le Zinger.

Eh ouais : en comptant les stats du match d’hier, KP6 enregistre désormais 22,4 points, 8,8 rebonds, 2,6 assists et 1,6 block de moyenne.

La dernière fois que Kristaps a performé autant au scoring, c’était sous les couleurs new-yorkaises, juste avant sa saison blanche. Porzi avait alors été sélectionné pour la première (et unique) fois au All-Star Game cette saison. Un accomplissement qui ne semble pas évident à reproduire tant la concurrence est rude à l’Est aujourd’hui. Les places sont chères et le classement des Wizards (11e de l’Est et une série de 5 défaites en cours) risque d’handicaper KP dans le projet. Mais on a le droit de rêver, non ?

Bradley Beal, qui on le rappelle a signé cet été le meilleur temps partiel de l’histoire est souvent assis sur le banc à regarder les copains jouer, et Porzingis semble profiter des absences de sa star pour briller. On sent le Letton à l’aise – on soupçonne la barbe de jouer un rôle dans cette histoire – et franchement ça fait plaisir à voir.

Même en défense, secteur où l’intérieur des Balkans était précédemment critiqué, notamment pour un manque de mobilité ou d’intensité défensive, les progrès sont flagrants.

Wes Unseld Jr semble avoir trouvé la parfaite utilisation pour Godzingis, qui peut enfin utiliser sa taille immense pour protéger le cercle, le tout en évitant au maximum de switcher sur les guards adverses. Et les résultats sont clairs : la licorne de la capitale pointe parmi les 10 meilleurs contreurs de la Ligue cette saison, devançant entre autres Clint Capela, Rudy Gobert ou encore Joel Embiid. Son duo à l’intérieur avec Kyle Kuzma est étonnamment performant dans les deux moitiés de terrain, pour le plus grand bonheur des fans des Wizards.

Aujourd’hui 3e au scoring parmi les pivots NBA (derrière Joel Embiid et Nikola Jokic), Porzingis affiche une belle constance, avec aucun match sous les 10 unités, et des double-doubles récurrents. Auteur d’un superbe match à 29 points, 9 rebonds et 2 contres hier, KP6 réalisait la première mi-temps parfaite à Indianapolis :

A perfect first half for Porzingis. ♨️ pic.twitter.com/u9TeWNzev8 — theScore (@theScore) December 10, 2022

Kristaps Porzingis retrouve de la régularité sur les parquets NBA, s’épanouissant enfin dans un environnement qui lui convient, alors on ne peut qu’être heureux pour la licorne désormais barbue de Washington et lui souhaiter une saison sans blessure… Et pourquoi pas même, si les planètes s’alignent, une deuxième étoile à inscrire à son palmarès.