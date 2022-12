Petit programme NBA du lundi avec sept matchs en prévision, en commençant par l’Indiana à 1h pour finir en Californie à 4h30. Ils vous emmènent jusqu’au bout de la nuit (qui ça ?), les Clippers de Kawhi. Vanne musicale à lire avec un bon accent franchouillard, sinon ça marche pas.

ET PAR ICI POUR LE RECAP DE LA NUIT D’HIER

# LE PROGRAMME

1h : Pacers – Heat

Pacers – Heat 1h : Wizards – Nets

Wizards – Nets 2h : Grizzlies – Hawks

Grizzlies – Hawks 2h30 : Mavs – Thunder

Mavs – Thunder 2h30 : Spurs – Cavs

Spurs – Cavs 4h : Blazers – Wolves

Blazers – Wolves 4h30 : Clippers – Celtics

# À NE PAS MANQUER

Pour ce Clippers – Boston à 4h30, on se doute bien que certains préfèreront le réveil à la nuit blanche, et on peut difficilement vous en vouloir. Procédez comme vous voulez mais en revanche, pas question de manquer ce match. D’une part parce que tous les matchs des Celtics sont des immanquables ces derniers temps, d’une autre car le fait de voir des Clippers enfin au complet (ou presque) est assez rare pour ne pas en profiter. Car si Paul George et Kawhi sont absents quelque part ce soir, c’est uniquement sur l’injury report, où seul pointe Norman Powell côté californien. Chez les hommes en vert par contre, si on sait désormais que le retour de Robert Williams ne se fera pas ce lundi, on retrouve également le nom d’Al Horford sur la liste des absents, pour “raisons personnelles”. Après avoir magnifiquement démarré leur road-trip par trois victoires à Brooklyn, Toronto et Phoenix, les C’s ont lors du dernier match à San Francisco mis fin à une série de huit victoires en neuf matchs. Jayson Tatum s’est transformé en Jayson Tatônne, les Splash Bros ont bombardé… bref, un match à oublier. Les Clippers de leur côté sortent d’une victoire à Washington, marquée par un PG on fire. Un nouveau succès face à la meilleure équipe NBA pourrait permettre à la bande à Kawhi (15 victoires – 13 défaites) de vraiment lancer sa saison.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT