Les updates s’enchaînent autour d’un retour imminent de Robert Williams. Après avoir visé Noël puis la mi-décembre, les rumeurs s’alignent autour d’un éventuel comeback dans quelques jours, lors du déplacement des Celtics à Los Angeles.

Pendant quelques instants, on y a cru, et puis finalement… non.

Alors que la fanbase de Boston voyait le rematch des Finales NBA 2022 se pointer ce samedi soir à Golden State, nombreux sont celles et ceux qui imaginaient Robert Williams débarquer avec une cape de superhéros, enchaînant les contres et les alley-oop avec aisance. Cependant, la franchise des Celtics a été claire sur ce match très attendu par toute la planète basket.

Rob ne fera pas son début de saison ce weekend, face aux champions en titre.

Cependant ? Il pourrait retrouver les parquets officiels très peu de temps après, puisque la piste Los Angeles a été soulignée par Jared Weiss de The Athletic.

Rob Williams is out tomorrow, but his return could come as soon as next week in LA. Full story on @TheAthleticNBA https://t.co/IKX086uSWX — Jared Weiss (@JaredWeissNBA) December 10, 2022

Lundi soir ? Match chez les Clippers. Mardi soir ? Match chez les Lakers.

Une double confrontation californienne qui pourrait être le terrain des retrouvailles entre Williams et l’horloge des 24 secondes, sachant que le roadtrip des Celtics se terminera justement à la Crypto Arena de Los Angeles avant de rentrer au bercail et y affronter Orlando deux fois de suite.

Inutile de le rappeler pour certains, mais Boston n’a aucun rush à presser un retour de son pivot quand on voit l’excellent début de saison de la franchise verte, possédant le meilleur bilan de toute la NBA avec 21 victoires en 26 matchs joués. Ceci étant dit, en ayant vu Robert Williams se considérer en “day to day” devant les caméras, on ne peut qu’imaginer un retour imminent.

Le match de ce soir contre Golden State ne se jouera pas avec Time Lord, mais le rendez-vous est pris à Los Angeles pour une update excitante en début de semaine prochaine.

Source : Jared Weiss – The Athletic