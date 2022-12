Dans la catégorie “embrouilles familiales pour un paquet d’oseille”, on demande la famille Doncic. Engagé dans un conflit juridique l’opposant à sa mère au sujet des droits de sa marque, il semblerait cependant que Luka Magic soit parvenu à un accord avec celle-ci. Tout est bien qui finit bien ?

Depuis plusieurs mois maintenant, Luka Doncic était engagé dans un litige avec… sa mère. À quel sujet ? Celui des droits sur la marque “LUKA DONCIC 7”, marque créée pour représenter le Slovène. Mirjam Poterbin, la maman de Luka, avait – à la demande de son fils – créé la marque déposée au nom du joueur, marque dont elle était alors la pleine gestionnaire.

Mais après plusieurs saisons passées en NBA, le jeune Luka Magic a commencé à comprendre la nécessité de récupérer le contrôle de sa propre marque, notamment pour se protéger d’éventuelles ingérences de sa maternelle. Cependant, les demandes de la compagnie Luka99 Inc n’ont apparemment pas reçu de réponses de Mirjam Poterbin. Au moment de la création de son nouveau logo, apposé sur ses chaussures signature entre autres, Doncic n’a pas pu faire valider ce dernier à l’USTPO (office national chargé de la validation des marques déposées au USA), notamment à cause de la présence de la marque “LUKA DONCIC 7”.

Suite à ça, le litige a alors pris une nouvelle dimension. Devant l’incapacité de résoudre le conflit d’une autre manière, Luka Doncic a, en septembre dernier, déposé une requête visant à supprimer la marque détenue par sa mère du bureau des marques déposées. Mais après trois mois de litige juridique, il semblerait que la famille soit finalement parvenue à un accord.

“La star des Dallas Mavericks Luka Doncic a mis un terme à la bataille avec sa mère au sujet des droits de la marque utilisant son nom, selon un rapport de la cour d’appel du tribunal des marques déposées paru jeudi” propos rapportés sur le site juridique Law 360

Si les détails de l’accord et de son contenu ne sont pas connus, on préfère ça que de voir une famille qui se déchire pour des questions de blé. Et puis sur le plan sportif, les Mavericks auront besoin d’un Luka Doncic à 120% pour la suite de la saison, d’autant plus que la réussite de Dallas cette saison semble dépendre très (trop) majoritairement de celle de leur maestro.

NBA star Luka Doncic withdrew his bid to cancel a “Luka Doncic 7″ trademark owned by his mother at the Trademark Trial and Appeal Board.https://t.co/AZTpSRocYS — Bloomberg Law (@BLaw) December 9, 2022

Source texte : Law 360