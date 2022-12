Les Brooklyn Nets, quatrièmes de la Conférence Est, reçoivent ce soir les Milwaukee Bucks, eux en tête de ladite conférence. À défaut de nous offrir un bon divertissement pour le Christmas Day dimanche soir, cette affiche aura au moins le mérite de nous donner potentiellement un avant-goût de ce que l’on pourrait voir en Playoffs d’ici quelques mois.

Qu’on se le dise, en cette période de fêtes de fin d’année où l’humeur générale est plutôt au rassemblement, il y a fort à parier que ce n’est pas vraiment de cela qu’il sera question sur le parquet du Barclays Center cette nuit.

À la limite, s’il y avait un terme lié à Noël que l’on pourrait associer à cette rencontre, ce serait la bûche. Non pas parce que ce match sera du gâteau, plutôt parce qu’on peut s’attendre à voir les deux équipes envoyer du bois. Il faut donc s’attendre à ce que Milwaukee et Brooklyn cherchent à montrer qui est le boss à l’Est, alors que les Bucks, contrairement à leur adversaire du soir, seront également sur le pont lors du Christmas Day pour un autre choc face aux Celtics. Petite précision, les deux équipes du soir se sont déjà affrontées une fois en début de saison, un match remporté par les coéquipiers du Greek Freak (110-99).

Impossible de se pencher sur l’historique récent des confrontations directes entre Milwaukee et Brooklyn sans revenir sur ces fameuses demi-finales de conférence 2021, et notamment l’énorme Game 7, dont personne n’a pu en oublier le dénouement. D’abord un shoot archi-clutch de Kevin Durant pour, pense-t-on, crucifier les Bucks et ponctuer son duel d’anthologie avec Giannis Antetokounmpo. Mais une pointure de trop va finalement pousser le match en prolongation, où les Daims s’imposeront pour filer jusqu’à la bague.

One year ago, the Bucks withstood Kevin Durant’s NBA-record 48 points in a Game 7 thriller, beating the Nets, 115-111. One for the history books 📚 pic.twitter.com/wRvHV09fif — ESPN (@espn) June 20, 2022

Cette confrontation sera forcément présente dans les esprits, même si beaucoup de choses ont changé depuis, notamment côté Nets (bye-bye James Harden, bonjour Ben Simmons, oh tiens tu rejoues au basket Kyrie Irving ?).

Pour revenir dans le présent, on part sur deux équipes au bilan assez similaire, 22-9 pour les Bucks (numéro un de la Ligue) et 20-12 pour les Nets. En revanche, là où la franchise du Wisconsin reste sur une défaite frustrante face aux Cavs, Brooklyn enchaîne les victoires (7 de suite, 11 en 12 matchs) et s’est offert une balade de santé face aux Warriors, lors de laquelle aucun joueur des Nets n’a passé plus de 29 minutes sur le parquet. Un bon point niveau fraîcheur, à l’heure d’affronter une équipe parmi les plus athlétiques de la Ligue. De plus, l’infirmerie de Brooklyn est quasiment vide (seul Yuta Watanabe est incertain) alors que du côté de Milwaukee, Khris Middleton ne devrait pas jouer.

Une belle occasion pour la bande de Kevin Durant d’ajouter un succès référence à leur superbe dynamique ?