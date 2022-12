Comme souvent lorsque la NBA s’apprêter à appuyer sur le bouton pause, genre le 24 décembre, la veille elle propose un programme de fou furieux afin de nous rassasier pour deux jours. Ce vendredi, on aura donc pas moins de 14 matchs au menu, et quelques affiches XXL dans le lot.

# LE PROGRAMME

1h : Magic – Spurs

1h : Sixers – Clippers

1h30 : Hawks – Pistons

1h30 : Celtics – Wolves

1h30 : Nets – Bucks

1h30 : Cavaliers – Raptors

1h30 : Knicks – Bulls

2h : Heat – Pacers

2h : Rockets – Mavericks

2h : Thunder – Pelicans

3h : Nuggets – Blazers

4h : Suns – Grizzlies

4h : Kings – Wizards

4h30 : Lakers – Hornets

# À NE PAS MANQUER

Le grand duel de la soirée, ce sera évidemment le choc entre les Nets et les Bucks à Brooklyn. Mais comme on en parle déjà ici, on va basculer sur le Sixers – Clippers qui promet également beaucoup. Philadelphie est sur cinq victoires de suite, Joel Embiid joue comme un MVP, James Harden est de retour et Tobias Harris assure. Côté Los Angeles, mis à part une incertitude sur la participation de John Wall, le groupe de Ty Lue est au complet et ça suffit à notre bonheur. Il y aura Kawhi Leonard, il y aura Paul George, de quoi booster les chances d’une équipe des Clippers qui a remporté cinq de ses six derniers matchs. Grosse rencontre en perspective !

Après les belles affiches du début de soirée, direction Phoenix où les Grizzlies vont rencontrer les Suns. “Personne ne m’inquiète à l’Ouest” a récemment déclaré Ja Morant, on imagine que c’est tombé dans l’oreille des Suns qui auront à cœur de fermer le clapet de Ja. Mais plus facile à dire qu’à faire puisque les Grizzlies possèdent le meilleur bilan de la Conférence Ouest (19 victoires en 30 matchs, à égalité avec Denver) et pourraient bénéficier du retour de l’arrière Desmond Bane après plusieurs semaines d’absence. De plus, niveau dynamique, ça va pas très fort chez les Suns, défaits lors de six de leurs neuf derniers matchs et à nouveau privés de Devin Booker ce soir (en plus de Cam Payne, et évidemment Cam Johnson et Jae Crowder).

# À SURVEILLER ÉGALEMENT