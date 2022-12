Avec 21 points dans la victoire des Sixers sur Toronto hier, Tobias Harris a encore fait du Tobias Harris. Plus de quoi être surpris par le forward de Philadelphie, qui affiche une belle régularité depuis le début de saison pendant que les trois stars des Sixers Joel Embiid, James Harden et Tyrese Maxey ont tous raté un certain nombre de matchs.

Réception des Raptors hier soir donc, avec des Dinos en perdition qui sortaient d’une série de cinq défaites en arrivant à Philly, pas l’idéal pour affronter ces 76ers. Et si Pascal Siakam s’est retrouvé bien esseulé (38 points, 15 rebonds et 6 assists pour l’intérieur de Toronto), Joel Embiid a pour sa part pu compter sur Tobias Harris. L’ailier a signé une feuille de match plus que convaincante, avec 21 points à 7/9 au tir dont 5/7 de loin. Parmi eux, les trois derniers points du match sur un tir primé, donnant ainsi la victoire aux 76ers 104-101 dans une prolongation particulièrement moche (5-2).

“Tell a friend to tell a friend that I’m a sharpshooter” – Tobias Harris 21 PTS, 4 REB, 1 AST, 1 STL

“Dites à un ami de dire à un ami que je suis un sniper.”

La quote est insane, mais c’est sans doute moins fou que de laisser un tireur tournant à quasiment 42% à distance (sur plus de cinq tentatives par match) complètement ouvert à deux minutes de la fin d’une prolongation.

Car oui, Tobi est létal dans les corners cette saison, et les Raptors ne sont pas les premiers à en faire les frais. Longtemps critiqué pour son apport jugé trop faible au vu de son gros contrat (180 millions de dollars sur 5 ans en 2019, dont 37,6 millions cette saison), Tobias Harris a le mérite d’être hyper régulier dans une saison ayant déjà connu plusieurs zones de turbulences chez les Sixers. Embiid a raté des matchs, James Harden a manqué plusieurs semaines, et Tyrese Maxey ne devrait pas revenir avant 2023. Donc avoir un joueur qui tourne à quasiment 20 points, 6 rebonds, 3 passes et 1 interception par soir depuis un mois, qui plus est en 50-40-90 au niveau des pourcentages, ça fait beaucoup de bien.

Globalement, le mood est bon actuellement en Pennsylvanie. Joel Embiid cartonne depuis son retour sur les parquets (dépassant même Luka Doncic en tant que meilleur scoreur de la NBA, 33 points par match), James Harden reprend bien le rythme (21,6 points et 11,2 assists de moyenne sur les six derniers matchs, à 39,6% de loin), et les victoires s’enchaînent : 5 de suite, 7 en 10 matchs, tout ça pour une place dans le Top 5 de la Conférence Est.