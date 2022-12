Actuellement en grande galère avec cinq défaites en sept matchs, les Doncic Mavericks n’arrivent toujours pas à quitter le ventre mou de la Conférence Ouest. Mais au rayon des satisfactions cette année, il y a quand même le jeune Australien Josh Green, considéré de plus en plus comme une pièce importante à Dallas.

Comment mieux entourer Luka Doncic ?

Voilà l’éternelle question qui rythme l’actualité du côté de Dallas. Une question qui pèse peut-être plus que jamais aujourd’hui au vu des résultats actuels des Mavs (seulement 10e de l’Ouest avec un bilan vraiment décevant de 15 victoires – 16 défaites) et… des performances de l’ancien Maverick Jalen Brunson du côté de New York. Ainsi, on devrait beaucoup entendre la franchise texane dans les rumeurs de transfert d’ici à la trade deadline du 9 février prochain, mais sans voir apparaître le nom de Josh Green.

En effet, si l’on en croit l’insider Tim Cato de The Athletic, l’arrière de 22 ans (absent depuis cinq matchs à cause d’un bobo au coude) a beaucoup la cote au sein du front office de Dallas, à tel point qu’il est considéré comme le “troisième joueur le plus important” du roster derrière Luka et Spencer Dinwiddie. On n’est pas sur le statut d’intouchable, mais cela montre tout de même la place prise par Josh Green chez les Mavs dans sa troisième saison NBA.

Si le 18e choix de la Draft 2020 n’affole pas les compteurs avec ses 7 points de moyenne en 20 minutes de jeu (25 matchs joués, 1 titularisation), il réunit suffisamment de qualités pour être considéré aujourd’hui comme un role player précieux à Dallas, et potentiellement une pièce très importante aux côtés de Doncic à l’avenir.

Première qualité de Green, il sait shooter à 3-points, comme le montre ses 44% de réussite du parking cette saison.

Deuxième qualité, il sait défendre sur l’homme, ce qui lui donne déjà une petite étiquette sympathique de joueur 3&D. Et on sait à quel point les profils 3&D sont recherchés en NBA, encore plus quand il s’agit d’entourer un métronome comme Doncic.

Mais Josh Green, il montre aussi des flashs pouvant nous laisser penser qu’il est capable d’étendre son jeu. On le voit parfois profiter de la menace qu’il représente à 3-points pour poser le ballon et attaquer le panier, voire même faire jouer ses copains à travers des qualités de playmaker pas inintéressantes. Autant dire qu’il y a un vrai potentiel à développer chez “Mr. Electricity”, dont les responsabilités ne cessent d’augmenter depuis son arrivée en NBA en 2020.

Sauf grosse opportunité sur le marché des transferts pouvant permettre d’offrir un vrai lieutenant à Luka Doncic, Josh Green fait partie des joueurs que les Mavericks veulent vraiment conserver afin de construire la meilleure équipe possible autour du Slovène. Son rôle devrait ainsi continuer à grandir, et y’a des chances pour qu’on parle bientôt de lui au-delà des frontières de Dallas.

Source texte : The Athletic