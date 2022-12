Selon le franchise player du Miami Heat Jimmy Butler, la franchise floridienne mériterait davantage d’être diffusée en antenne nationale. Connaissant la mentalité de la maison, ça a tout l’air d’être un énième ressort activé par les ouailles d’Erik Spoelstra pour puiser de la motivation. Toutefois, le constat en lui-même est-il vraiment justifié ?

Pour placer le contexte, commençons par parler chiffres. Pour comparer ici le temps de présence du Miami Heat sur les chaînes principales du pays de l’Oncle Sam avec celui de ses concurrents dans la Grande Ligue, on se contentera de parler des rencontres diffusées sur ESPN, TNT et ABC, la programmation de NBA TV pouvant être assez fluctuante.

À ce petit jeu-là, la bande de Pat Riley figure au 12e rang, avec 17 passages prévus sur la télévision nationale en 2022-23. Une place à la hauteur du statut de la franchise ? Si l’on jette un œil sur les équipes qui font la course en tête dans ce domaine, on retrouve sans grande surprise les principaux contenders que sont Boston, Phoenix, Milwaukee, Philly, Denver ou encore Memphis et Brooklyn. D’autres teams attendues en début d’exercice sont un peu plus à la traîne dans les rankings mais bénéficient grandement de l’aura de leurs stars et/ou de la franchise dans son ensemble pour avoir de l’exposition (Warriors, Lakers, Mavs). À noter que tous ces choix ont été faits durant l’intersaison, et illustrent davantage la hype d’il y a quelques mois, ce qui explique que les Pels ou les Cavs puissent aujourd’hui paraître sous-médiatisés au regard de leurs résultats.

“Je ne pense pas que la NBA soutienne beaucoup le Miami Heat […] Nous ne sommes pas diffusés à la télévision (nationale, ndlr) ou ce genre de choses.” – Jimmy Butler, via Heat Nation

Pour en revenir à nos amis du Heat donc, est-ce vraiment un scandale de les voir aussi “peu” diffusés à grande échelle ? On parle là d’une franchise phare de la Conférence Est, qui était sur le devant de la scène il y a dix ans avec l’ère Big Three et qui a retrouvé un vrai standing ces dernières saisons : participation aux Finales NBA il y a deux ans, Finale de Conférence Est l’an passé, bref c’est pas rien.

Mais la vérité vient du terrain, et entre les prévisions de début de saison et ce que l’on voit aujourd’hui, la sortie de Butler paraît un peu osée. Car si les coéquipiers de Tyler Herro sont sur une série de quatre wins d’affilée, on peut ranger le Heat dans la catégorie des équipes décevantes pour l’instant (bilan tout juste positif, 16 victoires – 15 défaites), surtout que Miami est rarement au complet. Donc bon, parler de manque de respect aujourd’hui, c’est pas top niveau timing Jimmy.

Toutefois, on le sait, la franchise de South Beach aime être dans la posture de l’outsider, de l’underdog, et c’est précisément dans cette position que la bande de Jimmy Buckets avait surpris toute la Conférence Est dans la bulle d’Orlando pour gagner le droit d’affronter les Lakers lors des Finales 2020. Finalement, cette surprenante déclaration n’est peut-être qu’un moyen de galvaniser les troupes du côté de la ville de Pitbull.

Éternel sous-estimé, ce Miami Heat a fini par embrasser complètement cette condition pour en faire sa force, son identité. Et quelle plus belle occasion pour renforcer cela que d’évoquer une supposée sous-médiatisation de la part de la Ligue ?

Source texte : Heat Nation