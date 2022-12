Cela fait un moment que Chuma Okeke n’a pas foulé un parquet NBA, et il va falloir patienter encore un peu avant de le revoir. L’ailier du Magic vient effectivement de subir une opération au genou.

Un mois, minimum.

Voilà la durée de l’absence pour Chuma Okeke, déjà éloigné des terrains depuis le 21 novembre dernier. C’est Adrian Wojnarowski d’ESPN qui a balancé la news ce mardi, précisant que le joueur de 24 ans avait subi une chondroplastie (autrement dit une intervention au niveau du cartilage).

ESPN Sources: Orlando Magic forward Chuma Okeke underwent an arthroscopic procedure on his left knee on Monday and is expected to be out at least a month: https://t.co/wY7D2lj2o7

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 20, 2022