Avec ses 28 points dans la défaite face au Thunder la nuit dernière, Damian Lillard vient de prendre la tête de la all-time scoring list des Blazers de Portland. Un exploit qui le classe donc devant Clyde “The Glide” Drexler et le fait entrer un peu plus encore dans l’histoire de sa franchise. Mais Dame n’est pas le seul à pouvoir réaliser ce genre d’exploit cette saison. Petit recap des records de franchise en danger. Spoiler : ça va parler trois points ici.

En ce qui concerne les records plus généraux, le papier de début de saison made by TrashTalk est à retrouver ici.

#ATLANTA HAWKS

Trois Milestones en approche pour le jeune Trae Young :

Pour les tirs à trois points 2) Joe Johnson : 908 3) Kyle Korver : 818 4) Trae Young : 788



Pour les Assists 3) Eddie Johnson : 3 207 4) Lenny Wilkens : 3 049 5) Trae Young : 2 823



Pour les Points 10) Zelmo Beaty : 8 727 14) Trae Young : 7 841



#BOSTON CELTICS

Des places importantes chez les shooteurs à distance :

Pour les tirs à trois points 2) Antoine Walker : 937 3) Jayson Tatum : 923 4) Marcus Smart : 848



#CHARLOTTE HORNETS

Là aussi, du tir primé, mais pas que :

Pour les tirs à trois points 3) Marvin Williams : 681 4) Terry Rozier : 671



Pour les Triple-doubles 1) Anthony Mason : 7 2) LaMelo Ball : 6



#CHICAGO BULLS

Sans surprise, on parle encore de shoot à distance :

Pour les tirs à trois points 1) Kirk Hinrich : 1 049 2) Zach LaVine : 801



Pour les points 10) Derrick Rose : 8 001 12) Zach LaVine : 7 193



#CLEVELAND CAVALIERS

Double ration de bombinettes dans l’Ohio :

Pour les tirs à trois points 1) LeBron James : 1 251 2) Kevin Love : 1 071

… 5) J.R. Smith : 585 6) Daniel Gibson : 578 7) Cedi Osman : 556



#DALLAS MAVERICKS

Déjà un podium de franchise en vue pour Luka Magic :

Pour les tirs à trois points 3) Michael Finley : 870 4) Luka Doncic : 801



#DENVER NUGGETS

Le Joker s’affirme de plus en plus dans le Colorado :

Pour les matchs joués 5) Bill Hanzlik : 593 6) Carmelo Anthony : 564 7) Nenê Hilario : 555 8) Nikola Jokic : 553



Pour les rebonds 1) Dan Issel : 6 630 2) Nikola Jokic : 5 740



Pour les Assists 1) Alex English : 3 679 2) Fat Lever : 3 566 3) Nikola Jokic : 3 516



#DETROIT PISTONS

Saddiq Bey déjà parmi les meilleurs snipers de Detroit ?

Pour les tirs à trois points : 5) Tayshaun Prince : 510 6) Terry Mills : 495 7) Kentavious Caldwell-Pope : 479 8) Reggie Jackson : 469 9) Saddiq Bey : 430



#GOLDEN STATE WARRIORS

Steph pourra bientôt étendre sa liste de records :

Pour les minutes 1) Nate Thurmond : 30 735 2) Stephen Curry : 29 255



Pour les tirs rentrés 1) Wilt Chamberlain : 7 216 2) Stephen Curry : 7 137



Pour les tirs à trois points 5) Chris Mullin : 590 6) Draymond Green : 585 7) Latrell Sprewell : 551 8) Jordan Poole : 460



Pour les Assists 3) Tim Hardaway : 3 926 4) Draymond Green : 3 912



#INDIANA PACERS

Myles Turner pourrait bien marquer les Pacers avant de s’en aller :

Pour les contres 2) Rik Smits : 1 111 3) Herb Williams : 1 094 4) Myles Turner : 1 038



#MEMPHIS GRIZZLIES

Desmond Bane, un petit podium en retour de blessure, ou on laisse ça au copain Dillon Brooks ?

Pour les tirs à trois points 3) Jason Williams : 500 4) Dillon Brooks : 494 5) Rudy Gay : 488 6) O.J. Mayo : 477 7) Shane Battier : 403 8) Desmond Bane : 391



Pour les contres 4) Shane Battier : 428 5) Rudy Gay : 420 6) Jaren Jackson Jr. : 409



#MIAMI HEAT

Duncan Robinson en passe de devenir l’artilleur le plus flamboyant du Heat :

Pour les tirs à trois points 1) Tim Hardaway : 806 2) Duncan Robinson : 795



Pour les points 10) Eddie Jones : 6 194 12) Bam Adebayo : 5 196



#MILWAUKEE BUCKS

Giannis, un dieu grec sur l’Olympe des Bucks :

Pour les matchs joués 1) Junior Bridgeman : 711 2) Giannis Antetokounmpo : 681



Pour les tirs rentrés 1) Kareem Abdul-Jabbar : 5 902 2) Giannis Antetokounmpo : 5 466



Pour les Assists 1) Paul Pressey : 3 272 2) Giannis Antetokounmpo : 3 149



#MINNESOTA TIMBERWOLVES

Ant-Man s’impose déjà dans la tanière des loups :

Pour les tirs à trois points 2) Andrew Wiggins : 520 3) Anthony Edwards : 466 4) Anthony Peeler : 465 5) Kevin Love : 440 6) Malik Beasley : 417 7) D’Angelo Russell : 403



Pour les points 10) Isaiah Rider : 4 315 16) Anthony Edwards : 3 639



#NEW ORLEANS PELICANS

Brandon Ingram entre déjà dans les tableaux à NOLA :

Pour les Assists 4) Greivis Vásquez : 1 063 5) David West : 1 042 6) Anthony Davis : 982 7) Baron Davis : 950 8) Brandon Ingram : 932



#NEW YORK KNICKS

Mitchell Robinson en dauphin de Pat Ewing himself ?

Pour les contres 2) Bill Cartwright : 543 3) Marvin Webster : 542 4) Mitchell Robinson : 501



#PHILADELPHIA 76ERS

Tobias Harris, vrai sniper historique des 76ers ?

Pour les tirs à trois points 5) Hersey Hawkins : 476 6) J.J. Redick : 433 7) Tobias Harris : 418



#PHOENIX SUNS

Armani grimpe sur les listes de records dans l’Arizona :

Pour les tirs rentrés 4) Kevin Johnson : 4 369 5) Dick Van Arsdale : 4 328 6) Devin Booker : 4 208



Pour les tirs à trois points 1) Steve Nash : 1 051 2) Devin Booker : 1 045



Pour les rebonds 8) Paul Silas : 2 886 9) Dan Majerle : 2 823 10) Connie Hawkins : 2 806 11) Deandre Ayton : 2 743



Pour les Points 3) Kevin Johnson : 12 747 4) Shawn Marion : 12 134 5) Dick Van Arsdale : 12 060 6) Devin Booker : 12 001



#PORTLAND TRAIL BLAZERS

Après avoir pris la tête de la all-time scoring list des Blazers, Dame peut encore se permettre de gratter quelques records :

Pour les matchs joués 3) Terry Porter : 758 4) Damian Lillard : 730



Pour les Assists 2) Clyde Drexler : 4 933 3) Damian Lillard : 4 859



#TORONTO RAPTORS

Deux nouveaux noms sur les podiums all-time au Canada ?

Pour les Rebonds 3) Kyle Lowry : 2 954 4) Antonio Davis : 2 839 5) Amir Johnson : 2 836 6) DeMar DeRozan : 2 739 7) Pascal Siakam : 2 702



Pour les Assists 3) DeMar DeRozan : 2 078 4) Fred VanVleet : 1 859



#WASHINGTON WIZARDS

Et on termine dans la capitale avec un record proche de tomber, et pas n’importe lequel :

Pour les Points 1) Elvin Hayes : 15 551 2) Bradley Beal : 14 672



Que voilà une liste étoffée, qui n’attend que des braves pour faire tomber record sur record. Tous ne seront sûrement pas battus cette saison, mais de plus en plus de stars auront l’occasion de pouvoir, comme Damian Lillard, écrire l’histoire de leur franchise.

Source stats : Basket-Reference