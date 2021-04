Preview de la soirée NBA : Joel Embiid joue avec nos nerfs, en cas de lapin on se consolera avec le retour de Killian Hayes

On prend les mêmes et on recommence. Huit matchs au programme en sortie de non-soirée, et tout le dimanche pour pioncer puisque vous n’irez voir personne demain. Cool, faut bien trouver du positif quelque part.

1h : Wizards – Mavericks : toujours pas de nouvelles concernant la présence ou non de Bradley Beal pour Washington, mais compte tenu de la forme actuelle des deux franchises le résultat de ce match pourrait bien se situer aux alentours de +35 Mavericks.

2h : Pistons – Knicks : l’un des évènements de la nuit pour nous puisque Killian Hayes fera son retour après trois mois d’absence. Pas utile d’attendre monts et merveilles de Kiki pour ce premier match, mais dîtes-vous qu’il jouera déjà forcément plus que Frank Ntilikina, c’est déjà ça.

2h : Heat – Cavs : un LeBronico comme on les aime, sauf qu’aujourd’hui Wade joue à Cleveland et s’appelle Dean Wade. Un exemple parmi tant d’autres sur le niveau actuel des Cavs, et là aussi on pourrait assister à un match « pas forcément équilibré ».

2h : Sixers – Wolves : autre main event de la soirée avec un gros astérisque puisque les Sixers pourraient retrouver ce soir… Joel Embiid. Si retour de la bête il y a, face à son ennemi préféré Karl-Anthony Towns en plus, ça va castagner au pays des brutasses et c’est tout ce qu’on aime. Mais le Process pourrait finalement repousser son comeback d’un jour, pour ne participer qu’à la fin du back-to-back de Philadelphie contre Memphis ce dimanche. Suspense…

3h : Spurs – Pacers : match spécial ventre mou, et ça n’a rien à voir avec le rédacteur de ce papier. Besoin d’une autre vanne pour ce paragraphe alors on vous redirigera simplement vers les images de Jakob Poeltl qui tires des lancers-francs.

3h : Jazz – Magic : le Jazz tentera d’assoir un peu plus sa domination actuelle tout en décrochant un 22ème succès de rang à domicile. Face à Chuma Okeke et ses lieutenants ça devrait passer, mais ne nous avançons pas trop.

4h : Blazers – Thunder : match très ouvert en perspective entre deux équipes qui se sont faites… ouvrir hier. On attend un duel d’anthologie entre les deux meilleurs meneurs de la Ligue, on parle bien sûr de Damian Lillard et Théo Maledon.

4h : Kings – Bucks : deux équipes en back-to-back, et la confrontation entre le double-MVP en titre qui sort d’un match à 18/18 au tir et la franchise qui définit le mieux le statut de victime depuis plus de vingt ans. On va ri-go-ler.

Huit matchs, les retours de Joel Embiid (avec un « si ») et du futur MVP Killian Hayes, ou quelque chose dans le genre. Rendez-vous à 1h en fin de soirée arrosée, ah bah non on a plus le droit, alors rendez-vous après… la sieste, ou après The Voice. Wow, quelle vie.