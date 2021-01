Preview de la soirée NBA : l’apéro est prévu pour 21h, Killian Hayes n’attendait que ça pour faire décoller sa carrière

Huit matchs ce soir pour conclure cette première semaine de 2021. Comme souvent le dimanche ça commence de bonne heure, et comme la vie est bien faite c’est ce soir un duo de Français qui nous sera proposé pour ne pas être obligé de se cogner les Enquêtes de Vera sur France 3.

Huit matchs et quelques affiches tout de même. Affiches ou « événements », puisque si l’on estime qu’un Suns-Clippers peut légitimement être considéré comme un choc basketballistique, on peut aussi classer les retrouvailles entre Russell Westbrook et Kevin Durant dans la catégorie gossip. Pour le reste, tout est écrit juste ci-dessous, parce qu’on aime vous mâcher le travail.

21h : Pistons-Celtics : d’un côté le fantastique duo Jayson Tatum / Jaylen Brown, et de l’autre le fantasmagorique one-two punch Killian Hayes / Sekou Doumbouya. On verra si les deux hommes qui tournent à 52 points de moyenne en cumulé l’emporteront sur deux jeunes hommes à 14/57 au tir depuis le début de saison, mais quoiqu’il arrive ce soir notre cœur battra la chamade pour nos deux coqs. Et même si les Jay Brothers en plantent 30 chacun dans un blow-out, on fera la ola au moindre lay-up inscrit par le meneur des Pistons. C’est dit, ça bougera pas.

0h : Nets-Wizards : à minuit Kevin Durant et les Nets se verront dans l’obligation de gérer sérieusement Washington, pour faire évoluer un bilan de 3-3 bien triste. Blessure de Spencer Dinwiddie, coup de mou de Kyrie Irving depuis une semaine, ça tire un peu la gueule chez les futurs champions et rien de tel que le passage de Russell Westbrook en ville pour réveiller encore un peu plus la bête Durant.

0h : Grizzlies-Lakers : un peu plus à l’Ouest, c’est l’autre meilleur joueur de basket de la planète qui mettra le short à minuit, on parle évidemment d’Alex Caruso. Les Lakers pourraient être au complet ce soir (seuls Kentavious Caldwell-Pope et… Carugoat sont incertains) alors qu’à Memphis c’est l’infirmerie qui affiche complet. Bon courage pour taper les champions avec un duo Dillon Brooks / Jonas Valanciunas.

1h : Spurs-Jazz : on s’enfonce peu à peu dans la nuit avec le Borisdiawico, entre deux franchises plus excitantes qu’il n’y parait. D’un côté des cadres qui doivent step-up pour atteindre cette année quelque chose qui ressemble à leur prime, et de l’autre un quatuor de grognards entourant quelques potentielles futures pépites. Côté Spurs LaMarcus Aldridge est incertain et on espère qu’il ne jouera pas, alors que pour le Jazz c’est le duo Favors / O’Neale qui est questionable à l’heure de ces lignes.

1h : Wolves-Nuggets : une heure du matin toujours et un choc qui pourrait ne pas en être un. On surveillera côté Wolves la progression d’Anthony Edwards notamment mais l’absence de Karl-Anthony Towns fait évidemment très mal à Minnesota. Pour les Nuggets il s’agira de se rassurer après un début de saison claqué au sol, toujours sans Michael Porter Jr. d’ailleurs, ce dernier n’ayant pas assez usé du gel anti hydroalcoolique.

2h : Bulls-Mavericks : en parlant de gel, merci Chandler Hutchison car grâce à toi ce sont encore trois autres joueurs des Bulls qui manqueront à l’appel ce soir face à Dallas. Lauri Markkanen à l’aile, Ryan Arcidiacono et Tomas Satoranski à la mène, et ce sont donc les seuls Coby White et Zach LaVine qui tenteront sur les lignes arrières de freiner l’ascension de Luka Doncic. Bah bon courage hein.

2h : Suns-Clippers : l’affiche de la nuit, entre les leaders à l’Ouest et la franchise pas loin d’être juste derrière au classement. Il y a deux ans c’est un choc entre Tobias Harris et Dragan Bender qui nous aurait été proposé, mais cette année ce sera Chris Paul et Devin Booker face à Kawhi Leonard et Paul George, entre autres joyeusetés. Les Suns ont la meilleure défense de la Ligue et ne sont pas des peintres en attaque, les Clippers possèdent une vraie puissance de feu en attaque et ne sont pas des peintres en défense, bref ça pourrait envoyer du bois sur les coups de 2h du matin. S’il n’y a qu’un seul match à regarder cette nuit ? C’est celui là.

2h30 : Warriors-Blazers : une soirée NBA se termine bien souvent avec les Blazers ou les Warriors, décalage horaire oblige, et ce soir – et pour la deuxième fois en trois jours – ce sont donc les deux en même temps qui fermeront le bal. Raclée de Damian Lillard et ses potos avant-hier, et donc besoin de rattraper le coup pour Stephen Curry, qui ne pourra compter ni sur la cheville de James Wiseman (incertain), ni sur l’adresse de Kelly Oubre Jr. (incertaine). Côté Blazers Zach Collins est évidemment toujours absent et c’est Rodney Hood (quadriceps) qui lui tiendra compagnie ce soir.

Encore une belle soirée avec, on l’espère, de quoi tenir toute la nuit sans se farcir une demi-douzaine de blowouts. On y croit ? Allez, on. Y. Croit.

