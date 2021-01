Kendrick Perkins l’affirme, le meilleur joueur des Celtics se nomme Jaylen Brown : recherche de buzz ou vrai débat avec Tatum ?

Si le début de saison des Celtics peine à convaincre avec un bilan tout juste à l’équilibre et une pauvre défaite face aux Pistons la nuit dernière, il y en a un qui n’a pas connu de retard à l’allumage. Son nom ? Jaylen Brown, excellent depuis la reprise, à tel point que certains le propulsent au-dessus de Jayson Tatum dans la hiérarchie verte.

Certains comme Kendrick Perkins par exemple, qui connaît bien la maison de Boston. Sur ESPN First Take, l’ancien pivot des Verts n’a pas hésité à prononcer la phrase suivante : « Je suis un grand fan de Jayson Tatum, mais Jaylen Brown est le meilleur joueur des Celtics ». Le genre de phrase qu’on ne pensait pas entendre vu le changement de dimension de Tatum la saison dernière, qui a fait de l’ombre à l’ascension de Brown dans le même temps. Mais Perk a osé, mettant en avant les grosses performances de Jaylen sur ce début de saison et notamment ses progrès offensifs. Après avoir franchi un gros cap la saison passée et confirmé son ascension dans la bulle de Mickey, Brown est encore passé au level supérieur dans ce début de campagne 2020-21, tournant à 27,5 points, 5,2 rebonds, 3,2 passes décisives, 2 interceptions et 0,8 contre de moyenne sur les six premiers matchs de Boston, à quasiment 57% de réussite au tir et 37,5% du parking. Des chiffres qui surpassent ceux de Jayson Tatum, sauf dans la catégorie des rebonds et de l’adresse à 3-points. Le carton de Jaylen Brown face aux Grizzlies il y a quelques jours, contre qui il a réalisé son record en carrière avec 42 pions et sept tirs primés, a marqué les esprits et sans doute convaincu Big Perk, qui estime que JB est devenu le meilleur all-around player de Boston. Conclusion hâtive ou vraie tendance ? Sachant que la saison régulière a commencé il y a une dizaine de jours seulement, on va éviter d’être aussi catégorique que Kendrick Perkins, et plutôt se pencher sur les raisons qui expliquent l’explosion de Brown.

Jaylen Brown scored a Career high in 3 quarters 🔥 42 PTS

15/21 FG

7/10 3PT

5/6 FT pic.twitter.com/KPIMkmuNCu — Ballislife.com (@Ballislife) December 31, 2020

Avec l’absence de Kemba Walker et le départ de Gordon Hayward, les Celtics ont clairement besoin de leur duo de jeunes stars pour continuer à rester dans les hauteurs de l’Est. Dans un tel contexte, les responsabilités offensives de Brown ont particulièrement augmenté cette saison. Plus de ballons, plus de systèmes pour lui, et il en profite pour noircir les feuilles de stats bien comme il faut, même si Tatum reste l’option offensive numéro un – notamment en fin de match – ainsi que la première menace pour les défenses adverses. Si une hausse des responsabilités se traduit logiquement par des stats plus impressionnantes, c’est souvent au détriment de l’efficacité offensive. Ce n’est pas le cas pour Brown en ce début de saison, lui qui fait preuve d’une très belle justesse dans son jeu offensif. Il est agressif quand il faut, il fait les bons choix, son jeu mi-distance fait des dégâts, que ce soit en un-contre-un ou à l’aide d’un système qui permet d’ouvrir des opportunités. Clairement, il est en pleine confiance, son shoot continue de s’améliorer, mais aussi son handle et l’ensemble de son jeu offensif, au-delà même du scoring. Ses progrès en tant que playmaker sont également à signaler. Avoir plus le ballon, ça ne veut pas uniquement dire marquer plus, ça signifie aussi créer pour les autres, lui qui distribue plus de trois passes décisives par match cette saison – un record pour lui – sans pour autant perdre plus de ballons qu’avant. Un chiffre pas forcément très impressionnant mais quand on le voit jouer, la progression saute aux yeux. Et quand vous emballez tout ça avec sa grosse contribution défensive, vous obtenez effectivement un all-around player très très solide.

Malgré tout ça, entrer dans un débat Jaylen Brown versus Jayson Tatum est clairement prématuré (voire même inutile sachant qu’ils évoluent sous les mêmes couleurs), car ce dernier a évolué sur une autre planète pendant plusieurs semaines la saison dernière. Tatum a fait un énorme saut en avant dans sa progression, jusqu’à devenir All-Star pour la première fois de sa carrière. On attend de voir si Jaylen peut continuer sur un tel rythme pour devenir à son tour un joueur étoilé, et après peut-être qu’on pourra en reparler. Ce qui nous intéresse avant tout, c’est la manière dont les deux joueurs peuvent porter les Celtics et progresser mutuellement en s’appuyant l’un sur l’autre, eux qui brillent par leur complémentarité. À respectivement 22 et 24 piges, Jayson Tatum et Jaylen Brown sont aux commandes de la franchise la plus titrée de l’histoire avec les Lakers, une franchise ambitieuse qui reste cependant bloquée au stade des Finales de Conférence Est depuis quelques années. Une sacrée responsabilité, mais vu ce qu’ils démontrent, ils ont les épaules pour l’assumer.

Après Jayson Tatum l’an passé, Jaylen Brown peut-il connaître une ascension similaire afin de véritablement former un monstre à deux têtes à Boston ? JB est en tout cas bien parti pour rentrer dans la catégorie All-Star, à lui d’enchaîner.

Source texte : ESPN First Take